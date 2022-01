Gościem Marka Tejchmana w Popołudniowej rozmowie w RMF FM jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Z dyrektorką instytutu Strategie 2050 i byłą ambasador w Moskwie rozmawiamy o dzisiejszej decyzji członków Rady Medycznej przy premierze. Co rząd powinien zrobić w obliczu rezygnacji doradców ds. walki z epidemią? Czy opozycja zaproponuje nową strategię walki z Covid-19?

Dyrektorka Instytutu Strategie 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM / Piotr Nowak / PAP

Rozmawiamy też o szczycie NATO-Rosja. Czy zachodowi uda się skłonić Kreml do deeskalacji sytuacji na granicy z Ukrainą? Zapraszamy o 18:02 do RMF FM, internetowego radia RMF24, na stronę rmf24.pl i do naszych mediów społecznościowych!

