"Są lepsi kandydaci, bardziej doświadczeni. Nie sądzę, żebym się do tego nadawał" - tak Waldemar Buda odpowiedział na pytanie, czy będzie kandydatem PiS-u na prezydenta. Przywołał sondaże, według których to były premier Mateusz Morawiecki byłby najlepszym kandydatem. On sam właśnie rozpoczyna swoją pracę w Brukseli jako europoseł.

Świeżo upieczony europarlamentarzysta zaprzeczał, by w Brukseli istniały frakcje Morawieckiego i Kaczyńskiego. Bardziej chodzi o pokolenie. Widoczna jest różnica w wynikach osób aktywnych, w średnim wieku, pokolenia 40-latków, i pokolenia starszego, które miało znacznie trudniej. Dzisiaj kampania się odbywa poprzez dotarcie internetowe. Młodzi, czy stosunkowo młodzi radzą sobie z tym lepiej - tłumaczył gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Zdaniem Budy w Prawie i Sprawiedliwości są potrzebni 30-latkowie, bo to oni najlepiej porozumieją się ze swoimi rówieśnikami. Najwięcej wyborców mamy wśród najstarszych, my musimy się odwołać do młodszych - argumentował.

Czy działacze Suwerennej Polski przejdą do PiS? "Decyzje na poziomie partii"

Polityk PiS nie chciał powiedzieć, czy w jego partii jest miejsce dla ludzi z Suwerennej Polski. To są decyzje na poziomie partii. Znam swoje miejsce w szeregu. Jestem skromnym parlamentarzystą - powiedział.

Odpowiedzialnością za problemy Suwerennej Polski obarczył atak medialny. W tym kontekście wymienił aferę wizową. 200 tysięcy wiz po całym świecie fruwały po rynkach. Okazało się, że chodzi o 200-300 wiz realnie. Dokładnie tak samo chodzi w Funduszu Sprawiedliwości - mówił Buda. Przytoczył dane NIK, że ¾ środków z Funduszu Sprawiedliwości zostały wydatkowane prawidłowo. Rozdmuchano aferę wokół Funduszu - stwierdził rozmówca Marka Tejchman.

Czy Janusz Kowalski nadawałby się do PiS? Widzę bardzo dużą przemianę. Kiedyś był rzeczywiście usposobienia innego, innymi tematami się zajmował. Teraz jest mocno zaangażowany w sprawy energetyczne, merytorycznie podejmuje tematy, interesuje się zagadnieniami budżetowymi. Ja zauważyłem ewolucję. Cenię sobie współpracę - tak Waldemar Buda w samych pochlebstwach wypowiadał się o koledze z Suwerennej Polski.

Europosłowie PiS razem z Le Pen? „Jest taka możliwość”

Buda powiedział też, że w Brukseli trwają rozmowy na temat tego, kto przystąpi do frakcji Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. To się właśnie rozstrzyga. W najbliższych dniach będziemy wiedzieć - mówił Waldemar Buda, zastrzegając, że nie przystąpi do Europejskiej Partii Ludowej. Tam zaczęła się historia Zielonego Ładu. Tam zaczął się pakt migracyjny. Ja się nie podpisuję pod tymi projektami. Nie chcę mieć do czynienia z tą frakcją - argumentował w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Nie wykluczył natomiast współpracy z frakcją Marie Le Pen Tożsamość i Demokracja. Jest taka możliwość, są takie rozmowy - powiedział europoseł PiS.

Buda mówił też, że PiS-owi nie po drodze jest w europarlamencie z niemieckim AFD. O jedną granicę za daleko - ocenił.

