Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Borys Budka, przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej i wiceszef Platformy Obywatelskiej.

Borys Budka / Michał Dukaczewski / RMF FM

Wideo youtube

Podwyżki dla nauczycieli i całej budżetówki, zmiany w podatkach i "przywrócenie godności polskiej kobiety" - to tylko niektóre z obietnic, które złożyła Koalicja Obywatelska podczas ostatniej konwencji. Czy na pewno "100 konkretów na 100 dni rządów" zostanie zrealizowane? Ile to będzie kosztować? A co, jeśli stan finansów publicznych na to nie pozwoli?

Z naszym gościem porozmawiamy też o aferze wizowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Kto jeszcze powinien za to odpowiedzieć? Sprawdzimy też ile osób zgłosiło się do pilnowania wyborów.

Zapraszamy o 18.02 do RMF FM, internetowego radia RMF24 oraz na naszą stronę i do kanałów społecznościowych!