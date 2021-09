„Obawiać się nie obawiam. Pytanie jest, czy działania są adekwatne do sytuacji, która występuje na granicy polsko-białoruskiej. Biorąc pod uwagę Litwę, czy Łotwę można powiedzieć, że nie odbiegamy od normy” – skomentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Bogusław Sonik, pytany o to, czy obawia się stanu wyjątkowego, który ma zostać wprowadzony na granicy polsko-białoruskiej.

Bogusław Sonik / Paweł Zechenter / PAP

Od kilku tygodni przy polsko-białoruskiej granicy koczuje grupa cudzoziemców, która nie może wejść do Polski, a jednocześnie, białoruskie służby nie pozwalają na powrót w głąb kraju. Sonik komentując na antenie RMF FM tę sytuację przyznał, że granicy kraju trzeba strzec i Straż Graniczna wykonuje swoją powinność. Sytuacja, która się tam jednak wydarzyła sprawia, że otwiera się serce Polaków na humanitarny wymiar tego wydarzenia - dodał, usprawiedliwiając zachowanie pojawiających się w okolicach pasa granicznego zarówno polityków, jak i aktywistów, którzy chcą pomóc przebywającym tam osobom.

Zdaniem Sonika powinno się poinformować koczujących cudzoziemców, że powinni pojawić się przy punkcie, gdzie można legalnie przekroczyć granicę po to, by złożyć odpowiednie wnioski, pozwalające na wejście do Polski.

Tomasz Terlikowski dopytywał też swojego gościa o ewentualne przejście z Platformy Obywatelskiej do Prawa i Sprawiedliwości. Od kilku lat co jakiś czas pojawiają się takie informacje. To jest mój sposób uprawiania polityki - tzn. język, którego używam w polityce. Nie należy dramatyzować. Należy wierzyć, że to karta wyborcza może zmienić rząd , a nie - nawet najbardziej radykalne, wystąpienie - powiedział Bogusław Sonik, zdecydowanie zaprzeczając informacjom, jakoby miał przejść do obozu rządzącego.