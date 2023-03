​Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie prof. Błażej Kmieciak, przewodniczący państwowej komisji ds. pedofilii. Porozmawiamy m.in. o kolejnym głośnym reportażu TVN24 na temat Jana Pawła II i jego udziału w tuszowaniu przypadków pedofilii wśród księży.

Czy to atak na postać polskiego świętego, jak twierdzą politycy prawicy? Czy Jan Paweł II to tak ważna postać w historii naszego kraju, że nie wypada dyskutować o błędach jego pontyfikatu i wcześniejszej posługi? Co z ofiarami księży pedofilów? Dlaczego w dwóch projektach sejmowych uchwał poświęconych papieżowi nie ma o nich słowa? O tym wszystkim Tomasz Terlikowski porozmawia ze swym dzisiejszym gościem.

Prof. Kmieciaka zapytamy też o to, jak informować o przypadkach nadużyć seksualnych, tak by nie krzywdzić ich ofiar. Czy sprawę, w której pokrzywdzonym był Mikołaj Filiks, syn posłanki PO Magdaleny Filiks, należało w ogóle ujawniać, skoro państwo zadziałało, sprawca został osądzony i skazany? Czy w polskiej polityce nie ma już żadnych zasad, jeśli sięga się po tragedię dzieci, by uderzyć w polityków konkurencyjnej partii?

