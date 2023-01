„Muszę powiedzieć, że relacje polsko-ukraińskie nigdy nie były tak bliskie i dobre, jak w tej chwili. Nawet w 1991 roku, kiedy Polska jako pierwsza na świecie uznała niepodległość Ukrainy” – mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Bogumiła Berdychowska, ekspertka do spraw Ukrainy. Prowadzącą rozmowę Kazimiera Szczuka zauważyła, że obecnie jest "złoty okres" w stosunkach między oboma krajami.

Bogumiła Berdychowska powiedziała, że 21 lutego (ubiegłego roku - przyp. red.) stało się dla niej jasne, iż wojna wybuchnie.

"Do samego końca miałam nadzieję, że wojna nie wybuchnie. Miałam nadzieję, że komunikaty Stanów Zjednoczonych ostrzegające o możliwości wybuchu wojny zniechęcą do niej Rosję" - mówiła znawczyni historii Ukrainy i relacji polsko-ukraińskich.

"Prezydent (Władimir) Putin miał wtedy takie znamienne wystąpienie, w którym mówił, że cała Ukraina to jest twór im. Władimira Iljicza Lenina, że to on stworzył państwo ukraińskie i teraz Ukraińcy zrzucają jego pomniki, robiąc to w ramach dekomunizacji. Putin mówił, że 'jeśli chcecie dekomunizacji, to my ją przeprowadzimy do końca'" - dodała.

Kazimiera Szczuka zauważyła, że Rosja przez lata stosowała kulturę kłamstwa, mówiąc np. o swoich celach przy okazji ataku na Ukrainę. W pierwszej fazie pełnoskalowej wojny, która rozpoczęła się 24 lutego, Rosjanie mówili o "denazyfikacji" i "demilitaryzacji" Ukrainy.

"Strategia kłamstwa trwała przez całe lata, w szczególności od 2014 roku, czyli od momentu, kiedy Rosja zaanektowała Krym i uderzyła na Donbas. Cała machina propagandowa Rosji była nastawiona na jedno - żeby powiedzieć, że w Ukrainie doszło do przewrotu, że władza wpadła w ręce junty, że w gruncie rzeczy podstawowym celem Federacji Rosyjskiej powinno być wyzwolenie dobrych Ukraińców" - przypomniała rozmówczyni Kazimiery Szczuki.

"Przy czym tak naprawdę w różnych stadiach tej wojny Rosjanie próbowali przedstawić różne racjonalizacje tego, co zrobili. Mówili, że celem tej operacji było siłowe przejęcia państwa, zlikwidowanie elit" - dodała Bogumiła Berdychowska.