Gościem Popołudniowej w RMF FM rozmowy będzie liderka Inicjatywy Polska, posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka. Porozmawiamy z nią m.in. o kryzysie w Trybunale Konstytucyjnym i projekcie Prawa i Sprawiedliwości, który miałby, przynajmniej tymczasowo, rozwiązać ten problem. Czy Koalicja Obywatelska poprze rozwiązania prawne, które – jak wskazują politycy PiS – obowiązywały o ustawie o TK, którą w 2015 roku uchwalono w czasie rządów Platformy Obywatelskiej?

Wideo youtube

Barbarę Nowacką zapytamy też, czy planuje udział w organizowanym przez PO marszu 4 czerwca oraz jak odbiera prawdopodobną nieobecność tam liderów Polski 2050 - Szymona Hołowni - i PSL-u - Władysława Kosiniaka-Kamysza. Czy wierzy jeszcze w powstanie wspólnej listy opozycji?

Z posłanką KO porozmawiamy też na temat najnowszej inicjatywy wspieranej przez PiS - obywatelskiego projektu ustawy, która miałaby chronić dzieci przed "seksualizują". Politycy PiS sugerują, że chodzi o zajęcia z edukacji seksualnej w szkołach, których treści mogą być szkodliwe dla dzieci. Czy Barbara Nowacka słyszała kiedykolwiek o tego typu nadużyciach? To realny problem czy element kampanii wyborczej PiS? Jak odpowiedziałaby rodzicom lub dziadkom, którzy mają wątpliwości, czy ich mali podopieczni powinni brać udział w tego typu lekcjach?

Na rozmowę Kazimiery Szczuki zapraszamy jak zwykle o godz. 18.02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl, do aplikacji RMF ON oraz naszych mediów społecznościowych!