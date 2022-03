Mer Lwowa Andrij Sadowy będzie dziś gościem Pawła Balinowskiego w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

/ Jakub Rutka / RMF FM

Czy Lwów obawia się rosyjskiej inwazji? Ilu uchodźców ze wschodniej Ukrainy napłynęło już do miasta i jak dziś wygląda życie we Lwowie? Między innymi o to zapytamy mera Lwowa, Andrija Sadowego.

