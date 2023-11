Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Zaprasza Marek Tejchman.

Mark Brzezinski / Bartłomiej Kopeć / RMF FM

Mark Brzezinski gościł w warszawskim studiu RMF FM dziś wczesnym popołudniem. Rozmawialiśmy z nim o aktualnej sytuacji w Polsce po wyborach, o planowanej zmianie rządu i jak to się ma do praworządności, o której amerykańcy ambasadorowie regularnie przypominali w ostatnich latach rządzącym. Jak będą się układały relacje rządu Donalda Tuska z prezydentem Bidenem? Jak z nowym rządem wyobraża sobie współpracę ambasador USA?

Tejchman pytał też swojego gościa o to, czy USA i inni zachodni sojusznicy wytrwają przy Ukrainie i czy nadal będą ją wspierać w walce z rosyjskim najeźdźcą.

Padły pytania o bazę antyrakietową w Redzikowie, o elektrownię atomową i kwestie obronności na poziomie europejskim, a także wybory prezydenckie w USA w przyszłym roku.

Zapraszamy tuż po 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i do naszych mediów społecznościowych!