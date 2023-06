Czy Wielka Brytania, podobnie jak Stany Zjednoczone, ma wątpliwości co do konieczności powoływania w Polsce w okresie przedwyborczym wyposażonej w bardzo szerokie kompetencje komisji do badania rosyjskich wpływów? O to m.in. będziemy pytać w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Annę Clunes, ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce.

Anna Clunes, ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce / Jacek Skóra / RMF FM W związku z oburzeniem wywołanym przez wykorzystanie w politycznej kampanii w naszym kraju tematu niemieckiego ludobójstwa z czasów II Wojny Światowej, Michał Zieliński zapyta również, czy pani ambasador wyobraża sobie podobną sytuację w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania, tak jak Polska, jest jednym z kilku krajów najbardziej zaangażowanych w pomoc dla Ukrainy. W rozmowie nie zabraknie także pytań o wojnę i o to, czy ten strategiczny, wojskowy bliski sojusz przekłada się na inne pola współpracy. Brytyjską ambasador w Polsce zapytamy też o to, czy monarchia nie cieszy się, aby większą sympatią Polaków niż... Brytyjczyków. Postaramy się dowiedzieć, czy król Karol odwiedzi Polskę i po co brytyjski monarcha wybiera się jutro na rumuńską prowincję. Zapraszamy o 18.02 do RMF FM, internetowego radia RMF24 oraz na naszą stronę i do kanałów społecznościowych! Zobacz również: Kluzik-Rostkowska: Z komisji cieszy się rosyjska agentura w Polsce

