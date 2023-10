Gościem dzisiejszej Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, senator elekt. Porozmawiamy z nim m.in. o tym, jak wprowadzić obiecane przez opozycję zmiany w prokuraturze i sądownictwie, których może nie chcieć poprzeć prezydent Andrzej Duda. Czy opozycji bardziej opłaca się pójść na zwarcie z głową państwa, czy może lepiej spróbować się dogadać?

Adam Bodnar / Piotr Szydłowski / RMF FM

Zapytamy też, jak bez naruszenia prawa zmienić władze mediów publicznych, co dalej z komisją ds. rosyjskich wpływów oraz czy nowy rząd powinien zgodzić się na proponowane przez UE regulacje dotyczące migrantów.

Na dzisiejszą rozmowę, której gospodarzem będzie Tomasz Terlikowski, zapraszamy tuż po godz. 18.00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl, do aplikacji RMF ON oraz naszych mediów społecznościowych!