„Jak znajdziesz obywatela USA, który zje kaszankę zasmażaną z jajkiem, to dam ci 1000 dolarów” – napisał parę dni temu Marcin Gortat do swoich fanów. Wspominał w rozmowie z nimi także o innych polskich przysmakach. Postanowiłem więc udowodnić Marcinowi, że obywatel USA też zje kaszankę zasmażaną z jajkiem. A przy okazji zrobić coś dobrego. Poznajcie Marka, byłego amerykańskiego żołnierza, weterana wojny w Iraku. To świetny facet. Marcin Gortat ceni wojskowych, wspiera weteranów.

