PZPN szaleje. Tym razem federacja postanowiła, że ograniczy dziennikarzom dostęp do piłkarzy, bo zawodnikom - zaraz po wyjściu z sali konferencyjnej - wyparowuje z pamięci to, co mówił do nich trener. Zamiast codziennych rozmów (do których de facto mieli dostęp tylko nieliczni) będzie teraz tzw. media day. Prezes Boniek twierdzi, że Kamil Grosicki jest tak aktywny w mediach, że już wyskakuje prezesowi z lodówki. A ja pytam: czy nieskuteczny Milik, który od roku nie potrafi strzelić bramki w kadrze, to wina dziennikarzy? Czy spacerujący po boisku Krychowiak to wina dziennikarzy? Czy Jędrzejczyk, nieradzący sobie w obronie, to wina dziennikarzy? Otóż nie! Dlaczego?

