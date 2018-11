Bartosz Kurek nie jest już zawodnikiem Stoczni Szczecin. Kontrakt najlepszego siatkarza ostatnich mistrzostw świata został rozwiązany za porozumieniem stron. Pierwszy zawodnik szczecińskiego klubu żegna się z drużyną zaledwie dwa miesiące po rozpoczęciu ligowego sezonu. Powodem – jak to nie pierwszy raz bywa w polskiej siatkówce - jest kryzys finansowy w klubie, który miał wielkie ambicje, ale zbyt mała sumę na koncie, by je zrealizować.

"Bomba transferowa", "Sensacyjny transfer", "Gigantyczne wznocnienie", "W Stoczni budują niszczyciel" - to tylko kilka nagłówków, które sprzed rozpoczęcia sezonu PlusLigi opisywały podniecenie mediów wywołane tym, co działo się w Szczecinie. Zachwyty były uzasadniane, bo dziennikarzom i kibicom przedstawiono wizję, według której 12. zespół ostatniego sezonu, w ciągu trzech lat nie tylko zdobędzie medale mistrzostw Polski, ale wygra Ligę Mistrzów. I systematycznie zdradzano jakie osoby ściągnięto do Szczecina, by plan udało się zrealizować. Na liście transferów znaleźli się m.in.: Bartosz Kurek- najlepszy siatkarz ostatnich MŚ, Matej Kaziyski - jeden z najlepszych przyjmujących świata, Łukasza Żygadło - wicemistrza świata z 2006 r., czy Radostin Stojiczew - człowiek, którego można śmiało określić siatkarskim Jose Mourinho osiągającym sukcesy wszędzie tam, gdzie się pojawi.

Naiwni byliśmy wierząc w słowa prezesa KPS Stocznia Szczecin Jakuba Markiewicza, który opowiadał, że Stocznia ma "zamiar zbudować klub o mocnych podstawach, który będzie funkcjonował przez lata" i zapewnienia dyrektora generalnego Krzystofa Śmigiela, który w wywiadzie dla "GW" twierdził, że klub "finalizuje rozmowy ze sponsorami", a przed rozpoczęciem sezonu dowiemy się skąd raczkująca w PlusLidze Stocznia zdobyła gigantyczne środki na zbudowanie gwiazdorskiej drużyny.

Wszystko wskazywało na to, że w Szczecinie budowany jest wielki klub, ale już po pierwszym miesiącu na wizerunku Stoczni pojawiły się rysy. Dziennikarze Polsatu Sport poinformowali, że klub ma problemy z wypłacaniem pensji zakontraktowanym zawodnikom. Reakcja klubu była alergiczna. Od razu pojawiło się kuriozalne oświadczenie:

"Z ogromnym zaskoczeniem odebraliśmy pojawiające się i niestety powielane opinie oraz artykuły, związane z 'sensacyjnymi' doniesieniami, dotyczącymi domniemanych problemów finansowych KPS Stocznia Szczecin S.A. Opublikowano je po drugim przekonującym zwycięstwie, odniesionym w trakcie trwającego sezonu, które potwierdziło ogromne możliwości drużyny, zamierzającej poważnie zmienić dotychczasowy, nienaruszalny przez lata układ sił w PlusLidze. Wszystko na oczach tysięcy kibiców w Szczecinie i jeszcze większej widowni na antenie Polsatu Sport. Nie jest tajemnicą, że mecze Stoczni cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a średnia widownia przed telewizorami sięga 170 tysięcy kibiców siatkówki. W tych okolicznościach nie możemy oprzeć się wrażeniu, że informacja pojawiła się w tym konkretnym momencie nieprzypadkowo." . W kolejnych akapitach o "zażenowaniu" i "zdziwieniu" klubu publikacjami dziennikarzy. Zespół ze Szczecina ogłosił, że ma zaległości, ale z poprzedniego sezonu, już je spłaca i szczecińska drużyna wciąż ma świetlaną przyszłość przed sobą.

Nie minął nawet miesiąc, a klub, ze względu na niepłacenie pensji opuścił Bartosz Kurek. Okazuje się więc, że to dziennikarze mieli rację i to oni mogą być dziś zażenowani tym, jak Stocznia próbowała ukrywać swoje problemy.

Skąd te problemy?

Siatkarskie środowisko próbuje teraz ustalić genezę problemów - które jak się zdaje dopiero się zaczęły, bo kolejni siatkarze mogą wkrótce opuścić klub - Stoczni Szczecin. Najprawdopodobniej przed sezonem drużyna liczyła na podpisanie dużego kontraktu sponsorskiego z Orlenem, który wcześniej wycofał się ze sponsoringu Ligi Siatkówki Kobiet i którego umowa z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej wkrótce wygasa. W tym czasie Orlen nie chciał podpisywać kolejnej umowy z PZPS-em, spekulowano na temat tego, że spółka zamiast tego ma udzielić wsparcia któremuś z klubów PlusLigi - możliwe, że Stoczni Szczecin. "Pech" jednak chciał, że polscy siatkarze obronili tytuł mistrzów świata i Orlen znów zainteresował się sponsoringiem kadry. Na domiar złego, pojawiła się realna szansa, że do F1 wróci Robert Kubica a Orlen będzie jego sponsorem, dlatego idea wsparcia dla klubu PlusLigi przepadła. To jednak na razie tylko spekulacje, bo prezesi Stoczni milczą jak grób w tej sprawie.

Pewne jest z kolei, że klub widząc w jakich tarapatach się znajduje i że czas na spłacenie długów wobec siatkarzy jest coraz krótszy (po 90 dniach bez zapłaty zawodnicy mogą rozwiązać umowę z klubem), właściciele drużyny zwrócili się do władz Szczecina o wsparcie w wysokości 300 tys. złotych na spłacenie dwumiesięcznego długu wobec jednej z gwiazd klubu. Chodzi prawdopodobnie o Kurka lub Kaziyskiego. Ostatnia deska ratunku przepadło, miasto się nie zgodziło na zastrzyk gotówki.

Wielką próbą dla Szczecina będzie dzisiejszy mecz z Treflem Gdańsk (miał być rozegrany na początku sezonu, ale został przerwany przez problemy techniczny w Netto Arenie). Nie wiadomo, czy zawodnicy ze Szczecina w ogóle pojawią się dziś w Netto Arenie. Gdyby zbojkotowali mecz, to byłby precedens w polskiej siatkówce. Jak będzie? Przekonamy się o 19.

W zagranicznych mediach pojawiające się tego jak rozgrabiony zostanie skład Stoczni Szczecin. Zakontraktowaniem Bartosza Kurka zainteresowane są kluby z Włoch, Rosji i Polski. Problemów ze znalezieniem pracy nie powinni mieć też Radostin Stojiczew czy Matej Kaziyski. Nowy klub prawdopodobnie z łatwością znajdą też pozostali zawodnicy Stoczni, bowiem każdy z nich reprezentuje wysoki poziom sportowy. Żal tylko perspektywicznego trenera Mieszka Gogola, który w Stoczni miał zdobywać kolejne doświadczenia pracy z siatkarskimi gwiazdami, a jedyne co wyniesie z tego przedsięwzięcia, to wiedza jak z gwiazdami się żegnać.