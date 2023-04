Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM jest socjolog, prof. Krzysztof Koseła, specjalizujący się w badaniach nad Kościołem i młodzieżą. Porozmawiamy z nim m.in. zbliżającej się Wielkanocy. Czy to jeszcze święto religijne, czy już bardziej świecka tradycja i okazja do odpoczynku w długi weekend?

Zapytamy ponadto o nastawienie Polaków do Kościoła Katolickiego. Dlaczego z roku na rok spada liczba wiernych, osób uczestniczących w praktykach religijnych i powołań? Winien jest sam kościół, jego hierarchowie i księża, czy to pokłosie zmieniającego się świata? Jaka jest przyszłość polskiego kościoła - czy za kilka lat, jak na zachodzie Europy i w USA, świątynie opustoszeją? To pytania, które Piotr Salak zada swemu dzisiejszemu gościowi.

