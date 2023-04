"Jeśli idzie o religijność, obserwujemy zmiany. Nie zgadzam się z tym, że one są w Polsce największe na tle innych państw Europy. Podobne tempo (...) obserwowano np. w Wielkiej Brytanii" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM socjolog - prof. Krzysztof Koseła. "Gdyby odciąć pokolenie Z, można byłoby powiedzieć, że w polskim społeczeństwie nic się nie dzieje. Gdyby nie odcinać to widać, że jest zmiana, że stygnie religijnie" - ocenił.

Gość Piotra Salaka nie chciał spekulować, czy polskie kościoły z czasem opustoszeją. Socjolog unika takich proroctw - tłumaczył prof. Krzysztof Koseła.

Co to za zmiany przychodzą do nas ze świata? Zmiany, które zostały zapoczątkowane w końcu lat 60. - nowa antropologia, która powiadała, że wolność jest bardzo ważna, że pragnienia i pożądania są bardzo ważne - tłumaczył ekspert. Starsze roczniki - jeszcze starsi millenialsi - są obojętni na takie kwestie, jak prawa dla małżeństw homoseksualnych, binarność albo niebinarność płciowa... Często nie rozumieją - przekonywał prof. Koseła. Zabrakło odporności na te kwestie w najmłodszych rocznikach. W starszych rocznikach niektóre rzeczy były oczywiste - dodał.

Jak patrzymy na tzw. kohorty, grupy wiekowe - millenialsi odstają od innych. To dla socjologów ciekawe, ale trudne zagadnienie. Można powiedzieć, że oni się wyprowadzili ze świata dorosłych. Z częścią tych młodych ludzi już się rodzice specjalnie porozumieć nie mogą - mówił w RMF FM prof. Koseła. Na pewno było tak zaraz po wojnie. Rodzice patrzyli zdumieni, jak ich córki i synowie czerwony krawat ZMP-owca zakładają. Wtedy był stres wojny. Świat stary się rozpadł. Teraz też działają siły, tylko mają inny charakter - dodał. Wymienił w tym kontekście choćby coraz częstsze odejście od bezpośredniego kontaktu na rzecz przebywania przed ekranami.