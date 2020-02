27 lutego 2020 roku minęła 30. rocznica oficjalnej Inauguracji Radia Małopolska FUN, pierwszej wolnej i niezależnej stacji radiowej w Europie Centralnej.

Od 15 stycznia 1990 roku słuchacze w Krakowie mogli słuchać retransmisji francuskiej stacji FUN Radio, ale ostateczną umowę pomiędzy spółką SERC S.A.R.L (Grupa Hersant) a Krakowską Fundacją Komunikacji Społecznej TViR o utworzeniu nowego Radia Małopolska FUN podpisano 29 stycznia 1990 roku.

27 lutego 2020 roku minęła 30. rocznica oficjalnej Inauguracji Radia Małopolska FUN / RMF FM

Jak mówi w rozmowie z RMF FM Edward Nowak, współtwórca KFKS i twórca Krakowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, "dla nas to była walka z monopolem Państwa, walka o wolność słowa, podchodziliśmy do tego bardzo ideowo, najważniejsze dla nas było to, by w Polsce wreszcie mogły powstawać wolne prywatne rozgłośnie, by uwolnić ten eter i dać ludziom możliwość mówienia własnym głosem. I to było nasze największe zwycięstwo. Został zrealizowany ten najważniejszy cel - wolnościowy".

27 lutego 2020 roku minęła 30. rocznica oficjalnej Inauguracji Radia Małopolska FUN. Na zdj. tłum na krakowskim rynku, 27 lutego 1990 r. / RMF FM

Rankiem 27 lutego 1990 roku na lotnisku Balice wylądował specjalny samolot z delegacją francuską. Ponad 100 przedstawicieli mediów, biznesu i artystów wzięło udział w planowanych uroczystościach. W południe w Krakowie pojawiło się tysiące młodych ludzi oczekujących na wejściówki na wieczorną dyskotekę. W Klubie "Pod Jaszczurami" nastąpiła oficjalna inauguracja działalności stacji, której dokonali Benoit Sillard, dyrektor generalny FUN Radio i Stanisław Tyczyński, prezes KFKS. Następnie w Hotelu Forum odbywały się spotkania polsko-francuskiego biznesu, zaś wczesnym wieczorem zorganizowano konferencję prasową dla przedstawicieli mediów z całego świata. Dzień zakończyła wielka dyskoteka w Hali Wisła.



Rankiem 27 lutego 1990 roku na lotnisku Balice wylądował specjalny samolot z delegacją francuską / RMF FM

Stojąc wtedy na Rynku Głównym czułem, że jestem wreszcie w Europie. O 15 lat RMF wyprzedziło przyjście Europy do Krakowa i do Polski - wspomina Jerzy Sadecki, dziennikarz prasowy.



27 lutego 2020 roku minęła 30. rocznica oficjalnej Inauguracji Radia Małopolska FUN / RMF FM

Radio Małopolska FUN była pierwszą niezależną inicjatywą radiową w Polsce i w Europie Centralnej. W sierpniu 1990 roku pojawiły się pierwsze polskojęzyczne programy, zaś w ciągu kolejnego roku radio RMF przeszło w całości na nadawanie własnego programu. Współpraca ze stroną francuską trwała do 1991 roku.

W kolejnych latach stacja działała pod nazwą RMF FM, zaś jej właścicielem stała się nowo założona spółka "Radio Muzyka Fakty". W lutym 1994 roku stacja uzyskała koncesję na nadawanie ogólnopolskiego programu radiowego.

27 lutego 2020 roku minęła 30. rocznica oficjalnej Inauguracji Radia Małopolska FUN /