Po wakacyjnej przerwie na antenę RMF FM i na RMF24.pl wraca cykl "Twoje Miasto w Faktach RMF FM". Znów ruszamy w trasę, by odkrywać dla Was najciekawsze polskie miasta - opowiadać o ich historii i poznawać mieszkańców. Jak zwykle mamy dla Was 6 propozycji. To Wy wskazujecie miejsce, do którego pojedziemy.

Wy decydujecie - my jedziemy! / RMF FM Radzyń Podlaski to propozycja z Lubelszczyzny. Główne atrakcje miasta to Pałac Potockich z unikatową oranżerią, a także zabytkowy kościół Świętej Trójcy. Jeśli zdecydujecie, że to właśnie tam pojedziemy, opowiemy też o tajemnicach, które skrywa areszt z czasów II wojny światowej. Na RMF24.pl polecacie także Gubin w Lubuskiem. Warto zobaczyć tutaj kościół farny Świętej Trójcy, czyli jeden z największych zabytków architektury gotyku w zachodniej części Polski. Z przełomu XV i XVI wieku pochodzi wieża Bramy Ostrowskiej z fragmentami muru obronnego. Gniewkowo reprezentuje tym razem Kujawsko-Pomorskie. Ma przepiękny historyczny mural 3D, jeden z nielicznych pomników konnych, piękne lasy - tak opisujecie nam to miasto w zgłoszeniach. Jeśli wolicie Mazowsze, zerknijcie na Sanniki. To jedno z najmłodszych miast na mapie Polski, prawa miejskie otrzymały w 2018 roku - pisze do nas pan Damian. Dumą Sannik jest regionalny zespół pieśni i tańca oraz zabytkowy pałac, w którym przebywał i tworzył F. Chopin w 1828 roku - dodaje nasz słuchacz. Miasto rowerów, zajrzyjcie do nas, a się przekonacie, że warto - tak reklamujecie z kolei Zduńską Wolę w Łódzkiem. Z Wielkopolski wpłynęło do nas zgłoszenie z Krobi. Liczne kościoły i budynki związane z panowaniem na tych ziemiach Biskupów Poznańskich; folklor biskupiański, przepiękne muzeum stolarstwa i biskupizny po dawnej fabryce mebli pana Teofila Hałasa z 1922 roku - to argumenty, które wylicza pan Michał.