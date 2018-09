Dolnośląska Oława jest dziś Twoim Miastem w Faktach RMF FM! Blisko 30-tysięczne miasteczko słynie z wyjątkowego 300-letniego zegara na wieży miejscowego ratusza. W Oławie warto zajrzeć również choćby do Pałacu Luizy, a miłośnicy aktywnego wypoczynku powinni koniecznie odwiedzić Termy Jakuba.

Pierwsza wzmianka o Oławie - miejscowości położonej między dwiema rzekami: Odrą i Oławą - pojawia się w dokumencie z 1149 roku. Mowa jest o darowiźnie Piotra Włostowica dla opactwa Wincentego na podwrocławskim Ołbinie. Kolejne wieki to panowanie Piastów Śląskich. W tym okresie do Oławy przyjeżdżają tkacze walońscy. To oni przyjęli herb miasta, w którym znajduje się galicyjski kogut. Prawa miejskie nadano Oławie około 1234 roku.

Oławski ratusz / Bartek Paulus / RMF FM

Bez wątpienia jedną z największych atrakcji miasteczka jest 300-letni zegar figuralno-astronomiczny na wieży miejscowego ratusza. Unikatowy na skalę europejską mechanizm uzupełniają cztery ruchome figury: króla Salomona, oławskiej śmierci z kosą, koguta i pozłacana kula księżyca. Jego budowa rozpoczęła się w 1680 roku i została ukończona w 1718 roku. Fundatorem była księżna Ludwika Anhalcka. Budowali go kolejno trzej zegarmistrzowie: Salt, Kraut i Reibe (po polsku: Sałata, Kapusta i Burak). Poszczególne elementy były wykuwane ręcznie.

Twoje Miasto w Faktach RMF FM: Zegar z oławskiego ratusza ma 300 lat! Bartłomiej Paulus /RMF FM

Zegar do dziś trzeba ręcznie nakręcać. Figury, które można zobaczyć na czterech fasadach wieży, mają określoną symbolikę. Król Salomon to symbol mądrości i sprawiedliwości. Śmierć z kosą przypomina o przemijaniu i ulotności doczesnego świata. Księżyc na gwieździstym niebie wskazuje dokładne fazy od pełni do nowiu. Kogut goniący kurę to być może nawiązanie do herbu miasta, ale i symbol płodności i ciągłości życia.

Obecne, ruchome figury to kopie oryginałów, wykonane w 2002 roku. Zabytkowe figury można obejrzeć w Izbie Muzealnej Ziemi Oławskiej.

Twoje Miasto w Faktach RMF FM: Zaglądamy do Izby Muzealnej Ziemi Oławskiej! Bartłomiej Paulus /RMF FM

Ratusz, na wieży którego znajduje się zegar, to także jedna z ciekawszych budowli Oławy. Wieża na wysokości blisko 59 metrów to czworobok, kolejne 13 metrów to już ośmiobok. Sam ratusz to neoklasycystyczny budynek z pierwszej połowy XIX wieku. Na jego parterze mieści się Izba Muzealna Ziemi Oławskiej. Znajdziemy tam wspomniane zabytkowe figury z oławskiego zegara, znaleziska z badań archeologicznych w grodzisku Ryczyn, trzy barokowe sarkofagi czy unikatową kolekcję pochodzącą z kuli wieży ratuszowej: to m.in. monety - najstarsze z czasów piastowskich, z XVII wieku, najmłodsze z okresu III Rzeszy. Zobaczymy tam także zbiór widokówek dawnej Oławy.

Pałac Luizy to kolejny zabytek, przy którym w Oławie warto się zatrzymać. Renesansowo-barokowa budowla to skrzydło dawnego kompleksu zamku książąt legnicko-brzeskich.