„O, utracona pewność, o, morskie stworzenie/ pierzchające w koncentrycznej/ drżącej/ lustrzanej sadzawce,/ jestem tą czystą sadzawką” – napisał w klarownym poetycko, pełnym przejrzystych obrazów wierszu pt. „Ryba” nieżyjący irański poeta dysydent Ahmad Shamlou.

Zdjęcie ilustracyjne / US MARINE CORPS/CPL. ADAM DUBLINSKE HANDOUT / PAP/EPA

Od razu zaznaczam, że jest to moja translacja - z tłumaczenia angielskiego - rodzaj tak zwanej "rybki". Zgodnie z definicją jest to "dosłowne tłumaczenie tekstu poetyckiego sporządzane przez filologa na potrzeby poety, dokonującego przekładu artystycznego utworu napisanego w języku, którego sam nie zna." Przy czym to ja sam jestem filologiem i sam jestem poetą. Jednak nie będę się z tego długo tłumaczył, mnie to "rybka". Są ważniejsze sprawy, o których chciałbym tu wam napisać.

Ale wróćmy na moment do perskiej literatury. Reżim w Iranie nie dopuścił do publicznego oddania hołdu Ahmadowi Shamlou z okazji rocznicy jego śmierci - czytam doniesienia radia Farda, emitującego programy pod egidą amerykańskiego rządu 24 godziny na dobę w języku perskim z centrali w dzielnicy Hagibor w czeskiej Pradze. Naoczni świadkowie zrelacjonowali rozgłośni, że dziesiątki zwolenników poety, czczonego przez przeciwników reżimu ajatollahów, próbowało 24 lipca zorganizować ceremonię przy jego grobie na cmentarzu w mieście Karadż. Siły bezpieczeństwa zamknęły bramy cmentarza, by zapobiec zgromadzeniu. Tak twierdzi członek irańskiego Stowarzyszenia Pisarzy, który próbował wziąć udział w tym wydarzeniu. Shamlou, który zmarł w Teheranie w 2000 roku, pisał wiersze oddające atmosferę strachu i represji po rewolucji islamskiej w 1979 r., która doprowadziła do odsunięcia szacha Mohammada Rezy Pahlawiego. To, co dokładnie czterdzieści lat od tych wydarzeń dzieje się w Iranie oraz wokół tego państwa, dalekie jest od klarowności. Gdy Ahmad Shamlou w wierszu "Ryba" pisał o krystalicznie czystej sadzawce, nasza informacyjna ryba głębinowa, która z lampką na nad oczyma zawędrowała do Zatoki Perskiej będzie mogła pływać w bardzo mętnej w wodzie.

Informacyjne rafy

Jak się nie pogubić w wielu, często sprzecznych sygnałach, nadchodzących z tego rejonu świata?

Po pierwsze: Iran przetestował w tym tygodniu rakietę balistyczną średniego zasięgu Shahab-3. Pocisk przeleciał około 1000 km w środę wieczorem, donosił New York Times. Test nie stanowił zagrożenia dla żeglugi ani żadnych sił amerykańskich w regionie. CNN podała, powołując się na wywiad wojskowy USA, że celem testu była poprawa dokładności i zasięgu pocisków rakietowych. Z kolei izraelski rząd kolejny raz zwrócił uwagę, że Shahab-3 może przenosić głowice nuklearne.

Po drugie: Pomimo tego niepokojącego sygnału sekretarz stanu USA Mike Pompeo przyznał, że chętnie pojedzie na rozmowy do Iranu. Z przyjemnością porozmawiałbym bezpośrednio z narodem irańskim - odpowiedział Pompeo w czwartkowym wywiadzie dla Bloomberg TV. W tej samej audycji szef amerykańskiej dyplomacji wezwał sojuszników USA do przyłączenia się do sił morskich, które strzegłyby tankowców płynących przez Cieśninę Ormuz. (Polska wyraziła już taką gotowość.) W wywiadzie dla Fox News tego samego dnia Pompeo przyznał, że Amerykanie zapytali już o to Brytyjczyków, Francuzów, Niemców, Norwegów, Japończyków, Koreańczyków i Australijczyków. Przedstawiciele ze Stanów Zjednoczonych i innych krajów zebrali się w czwartek w Tampie na Florydzie na drugim spotkaniu, mającym na celu utworzenie międzynarodowej koalicji. A jest to reakcja na historię z tankowcem. Stena Impero z 23 członkami załogi na pokładzie został przechwycony przez Persów po rzekomym "naruszeniu wód międzynarodowych". Stosunki między Iranem a Wielką Brytanią pozostają napięte po tym, jak z kolei Brytyjczycy przechwycili irański tankowiec na Gibraltarze na początku tego miesiąca, w związku z podejrzeniem przemytu ropy do Syrii z naruszeniem sankcji UE. Tak więc: jak mamy się połapać w tym globalnym "łapu-capu"?

Tym bardziej, że:

Po trzecie: Iran przyznał Indiom dostęp konsularny do 18 indyjskich członków załogi brytyjskiego statku Stena Impero, powiedział ambasador Iranu w Londynie. Ambasada Indii w Teheranie doniosła, że ​załoga jest bardzo spokojna, nie przejawia symptomów paniki. Z kolei rządowa agencja w Teheranie podała, że Oman może pośredniczyć między Iranem a Wielką Brytanią w związku z kryzysem wokół tankowców. Ministrowie spraw zagranicznych Omanu i Iranu, Yusuf bin Alawi bin Abdullah oraz Mohammad Dżawad Zarif, spotkają się w sobotę w Teheranie - twierdzi IRNA. Jednak jak zauważa Bloomberg w swoim komentarzu - nowy brytyjski premier Boris Johnson nie powinien przejawiać miękkości, bo mimo że Stena Impero pływa pod brytyjską banderą, załoga pochodzi z Indii, Filipin, Łotwy i Rosji. Na pokładzie nie ma Brytyjczyków. To bardzo ułatwia sprawę Johnsonowi. Jednak jak zauważają komentatorzy, to nie Brexit, a kryzys irański jest pierwszym jego testem w polityce zagranicznej. A dzieje się to w bardzo wrażliwym czasie, w którym Wielka Brytania wraz z Francją i Niemcami desperacko próbują uratować irańską umowę nuklearną. Walka z Iranem jest prawdopodobnie ostatnią rzeczą, jakiej pragnął Johnson, jako swój główny chrzest bojowy.

Omańsko-irańskiej misji pojednawczej w sprawie tankowca na pewno nie pomoże także fakt, że

Po czwarte: Sąd brytyjski odrzucił w piątek roszczenia Iranu do 20 milionów funtów odsetek od starych umów obronnych. Podpisano je przed rewolucją irańską w 1979 roku. Sędzia Stephen Phillips z High Court w Londynie orzekł, że odsetki zgromadzono w okresie 10 lat, gdy Iran objęto sankcjami.

A skoro mowa o finansach, to

Po piąte: Rekordowa jest stopa inflacji w Iranie. W lipcu była najwyższa od 1975 roku. Wzrost cen żywności był wyższy prawie dwukrotnie w porównaniu z innymi towarami i usługami. Najbardziej podrożały owoce, warzywa i mięso. Cena mięsa wzrosła o 95 procent.

A jeśli tak to pewnie także na nasze ryby, mogą pozwolić sobie tylko bogatsi Persowie.

Rosyjskie mielizny?

Nie mam zaufania do rosyjskich analiz, jako dziennikarz z kraju natowskiego. Mimo to uważam, że należy także poznać opinie płynące z państwa nam nieprzyjaznego.

"5 znaków że USA i Iran w najbliższym czasie nie pójdą na wojnę" - orzekł w propagandowym Putinowskim organie Russia Today Darius Shahtahmasebi, przedstawiany jako nowozelandzki analityk polityczny, który koncentruje się na polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w regionie Bliskiego Wschodu, Azji i Pacyfiku. Pomimo eskalacji konfliktu na linii Waszyngton-Teheran do konfrontacji militarnej nie dojdzie, twierdzi autor analizy. Dlaczego tak właśnie uważa?

Po pierwsze: Kluczowe jest bezpieczeństwo Izraela. Nieuchronne zagrożenie dla Izraela nie płynie bezpośrednio z Iranu, ale pochodzi z Libanu. Szacuje się, że proirański Hezbollah ma w Libanie 120 000 pocisków, rzekomo rozmieszczonych w około 200 szyickich wioskach na południu kraju. Nawet izraelski system obrony powietrznej, Żelazna Kopuła, miałby trudności z odparciem takiej nawałnicy.

Po drugie: Afera brytyjskiego ambasadora w Stanach Zjednoczonych Kima Darrocha. O "Darroch-leaks" napisały media w Londynie. Chodziło o zaszyfrowane prywatne noty dyplomaty. Podczas uroczystej kolacji z przedstawicielami National Economists Club w ambasadzie brytyjskiej Darroch niepochlebnie wypowiadał się o Trumpie i jego ekipie. Z tekstu opublikowanego przez "Mail on Sunday" wynikało że cała strategia Trumpa wobec Iranu prawie nie istniała. Oceniając politykę prezydenta USA wobec Teheranu jako "niespójną" i "chaotyczną", ambasador Wielkiej Brytanii stwierdził, iż mało prawdopodobne jest, aby "stała się ona bardziej spójna w najbliższym czasie".

Po trzecie: Brak wsparcia międzynarodowego i krajowego. Według magazynu "TIME", USA chciały kontynuować swój plan uderzenia na Iran bez uprzedniego poinformowania o tym brytyjskich sojuszników. Najwyraźniej Waszyngton zaczął być mocno sfrustrowany małym zaangażowaniem Wielkiej Brytanii w politykę zagraniczną USA wobec Iranu. Jeden z wyższych rangą urzędników amerykańskich nazwał nawet Brytyjczyków "tchórzami". Iain Duncan Smith, niegdyś lider brytyjskiej Partii Konserwatywnej, powiedział niedawno BBC, że ówczesna premier Theresa May odrzuciła amerykańską ofertę pomocy w Zatoce Perskiej. Prawdopodobnie bała się ryzyka, że ​​cała sytuacja przerodzi się w konflikt zbrojny. Wówczas Wielka Brytania odrzuciła również możliwość przystąpienia do tak zwanej "operacji Sentinel", która celem było zorganizowanie sojuszniczego patrolu w rejonie Zatoki Perskiej. Czy to wszystko zmieni się pod przywództwem nowego szefa brytyjskiego rządu Borisa Johnsona? Być może tak będzie, ale na tym etapie możemy tylko pospekulować. Jednak w samych Stanach Zjednoczonych sondaże nie sprzyjają decyzji o interwencji zbrojnej. Większość wyborców zgadzało się z decyzją Trumpa , by odwołać naloty na Iran, jeśli taka opcja faktycznie była brana pod uwagę. To ważne w perspektywie wyborów prezydenckich w USA w przyszłym roku.

Po czwarte: Iran stara się uniknąć wojny. Pomimo tego, co mówią jastrzębie wojenne, diagnoza, że ​​Iran jest rządzony przez "apokaliptycznych fanatyków religijnych", którzy snują wizje nie mające oparcia w realnym świecie. Analityk Russia Today powołuje się na skrajnie lewicowego profesora Noama Chomsky’ego. Twierdzi on, że cała strategia wojskowa Iranu polega na odstraszaniu. Ponadto państwo ajatollahów po prostu nie jest w stanie zagrozić USA, tak jak to przedstawiały zarówno poprzednie władze w Stanach Zjednoczonych jak i obecna administracja Donalda Trumpa.

Po piąte: brak możliwości prawnych. Nie trzeba być prawnikiem, aby zrozumieć, że rozpoczęcie wojny przeciwko suwerennym narodom wymaga legalnej podstawy. W niedawnym liście dotyczącym kwestii ewentualnego rozpoczęcia wojny z Iranem Departament Stanu USA napisał: "Mamy wielki szacunek dla roli Kongresu w autoryzowaniu użycia siły militarnej. Jak zauważył sekretarz Pompeo, celem administracji jest znalezienie dyplomatycznego rozwiązania w sprawie działań Iranu, a nie szukania konfliktu z Iranem." Dlatego preferowaną strategią administracji Trumpa jest tak zwana kampania "maksymalnej presji", polegająca na stosowaniu skutecznych i paraliżujących sankcji, które bardzo mocno uderzają w irańską gospodarkę. I taki jest ostateczny cel obecnej władzy w USA.

Jeśli Ameryka jest gospodarczą grubą rybą, to Iran to rybka. Ale są też bardzo groźne małe rybki. Nazywają się piranie.

Francuskie źródło... językowe

"Jak Teheran próbuje utopić rybę" - pod takim paradoksalnym tytułem czytamy komentarz w Asharq al-Awsat, arabskiej międzynarodowej gazecie z siedzibą w Londynie. Autor artykułu Amir Taheri był naczelnym redaktorem naczelnym dziennika Kayhan w Iranie w latach 1972-1979 i jest autorem jedenastu książek. Publicysta zastanawia się czy Republika Islamska gromadzi świeże "aktywa", dzięki którym może nawiązać dialog z amerykańskim "Wielkim Szatanem"? Sekwencja wiadomości napływających z Teheranu w ciągu ostatnich kilku tygodni daje wiarygodną odpowiedź: "tak". Co wzmacnia negocjacyjną siłę Irańczykom w negocjacjach z Amerykanami? Taheri przywołuje przykłady świadczące - jego zdaniem - o tym, że Teheran zachowuje się od tygodni niezwykle asertywnie.

I tak 13 maja u wybrzeży miasta Al-Fudżajra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich podczas "ataku sabotażowego" uszkodzono saudyjskie tankowce. Natomiast 12 czerwca w Zatoce Omańskiej zaatakowano dwa tankowce, norweski i japoński. Poplecznicy Irańczyków w Iraku wystrzelili wiele rakiet w cele związane z obecnością USA w tym kraju. Kolejny raz uaktywnili się uczestnicy wojny domowej w Jemenie, szyiccy sojusznicy Teheranu, milicja Huti, podnosząc napięcie w regionie. A ubiegłym tygodniu, jak przypomina publicysta Asharq al-Awsat, Irański Korpus Strażników Rewolucji zajął dwa tankowce pod banderą brytyjską, uwalniając jeden z nich. Jest to celowa gra Persów.

Jeśli chodzi o skonfiskowany brytyjski tankowiec, Taheri zwraca uwagę, że Teheran prezentuje sprzeczne narracje. Ali Laridżani, przewodniczący Islamskiego Zgromadzenia Konsultatywnego, jednoizbowe parlamentu zwanego Madżlisem , oświadczył, że Teheran dokonał akcji odwetowej po incydencie u wybrzeży Gibraltaru. Brytyjczycy zajęli tam irański tankowiec próbujący złamać sankcje Unii Europejskiej nałożone na Syrię. Z kolei rzecznik prezydenta Hassana Rouhaniego stwierdził, że te dwie sprawy nie są powiązane i że brytyjski tankowiec został zajęty za naruszenie prawa morskiego. "Cokolwiek to znaczy."- podsumował Taheri. Na tym nie kończą się prowokacje państwa ajatollahów. Trzeba przecież przypomnieć o spektakularnym zestrzeleniu amerykańskiego drona zwiadowczego.

Ponadto Teheran nakazał finansowanemu i wspieranemu przez siebie libańskiemu Hezbollahowi "umocnienie" swoich pozycji w pobliżu linii zawieszenia broni z Izraelem zarówno w Libanie, jak i w Syrii. Oprócz tego w poniedziałek Ali Chamenei - Najwyższy Przywódca Islamskiej Republiki - przyjął wysokiej rangi delegację Hamasu, palestyńskiego oddziału Bractwa Muzułmańskiego. "Bóg obiecał pomoc i zwycięstwo tym, którzy są niezłomni na Jego drodze" - stwierdził Chamenei według irańskiej telewizji prasowej. "Jednak spełnienie tej obietnicy wymaga dżihadu- walki i niestrudzonego wysiłku w różnych wymiarach: politycznych, kulturowych, intelektualnych, ekonomicznych i wojskowych". - podkreślił ajatollah. Zasugerował też wspólną modlitwę w meczecie al-Aksa w Jerozolimie. Zapewnił również przywódców Hamasu, że pomimo problemów z przepływami pieniężnymi spowodowanych amerykańskimi sankcjami, wsparcie finansowe ze strony Teheranu dla bojowników nie ustanie.

Amir Taheri - w swoim artykule na łamach Asharq al-Awsat - zauważył inne działania Irańczyków, które mają wzmocnić wrażenie, że amerykańskie sankcje nie zmusiły ich do zmiany swojego zachowania. Teheran kolejny raz dał wyraz swojej bucie i odporności na żądania administracji Donalda Trumpa. Ministerstwo Bezpieczeństwa podało sensacyjną wiadomość, że "rozbiło" sieć agentów CIA, którzy infiltrowali struktury rządu Republiki Islamskiej i oraz sektor prywatny. Taheri zauważa, że irańska narracja utkana w tej sprawie była pełna dziur i sprzeczności, a była tak poplątana po to, aby stworzyć trudny do odczytania splot zdarzeń. To kolejna celowa strategia.

Początkowo ministerstwo w Teheranie mówiło o "sieci" ("shabakeh" w języku perskim) rzekomo kontrolowanej przez CIA z nieznanego miejsca. Ministerstwo twierdziło również, że owa "sieć" była częścią nowych działań Giny Haspel, wyznaczonej przez prezydenta Donalda Trumpa dyrektorem CIA. Również zgodnie z tym początkowym komunikatem agenci z tej "siatki" zostali przeszkoleni na wysokim poziomie w zakresie technik szpiegowskich i wyposażeni w "najbardziej zaawansowane" urządzenia do przekazywania informacji. Jednak w późniejszych sprawozdaniach ministerstwo w Teheranie twierdziło już, że 17 "agentów" działało indywidualnie i nie miało żadnego kontaktu ze sobą. A zatem nie można było uznać ich za "sieć". Co ważniejsze, irański resort bezpieczeństwa podał, że większość "agentów" została "złowiona" przez CIA na wędkę obietnic otrzymania wiz USA oraz pozwoleń na pracę w Ameryce. Innymi słowy, nie mogli być wysoko wyszkolonymi szpiegami według jakichkolwiek wywiadowczych standardów. Co gorsza, Irańczycy "zapomnieli" - jak podkreśla Taheri- o początkowym twierdzeniu, iż to Gina Haspel była Matą Hari stojącą za werbunek perskiej "sieci", bo stwierdzili, że agenci zostali zwerbowani sześć lat temu, a więc na długo przed tym, jak Trump został lokatorem Białego Domu, a Haspel ośrodka w Langley. Tak więc - jak konkluduje autor analizy - 17 rzekomo przyłapanych osób można uznać za zakładników, dodając do grupy 41 zagranicznych więźniów i osób o podwójnym obywatelstwie, których przetrzymuje Republika Islamska.

To jest seria ostrych posunięć. Równoważy ją miękkie działanie - jak w grze w "złego i dobrego policjanta".

Teheran wciąż przejawia gotowość do podjęcia "konstruktywnych rozmów". Tę misję prowadzi szef irańskiej dyplomacji Mohammad Dżawad Zarif, który nadal występuje na zachodnich forach i w studiach telewizyjnych. W Nowym Jorku Zarif spotkał się z między innymi z republikańskim senatorem Randem Paulem, by zrównoważyć rozmowę, którą odbył senator z ramienia Demokratów Diane Feinstein podczas wcześniejszej wizyty. Według dobrze poinformowanych źródeł szef MSZ-etu odbył również długie spotkania z dwoma amerykańskimi przedsiębiorcami "zainteresowanymi sprawami Iranu". Wszyscy, którzy spotkali się z Zarifem, musieli uzyskać wcześniej skinienie głowy, albo choćby mrugnięcie z Białego Domu.

Teheran już spełnił kilka żądań sformułowanych przez amerykańskiego sekretarza stanu Mike'a Pompeo w jego słynnym 12-punktowym dezyderacie. W Nowym Jorku Zarif dodał jeszcze obietnicę rozpatrzenia innego żądania, aby tak zwana "umowa nuklearna" została zmieniona. Jak? Aby na stałe ograniczyć irański program nuklearny, a nie do 10, 15 lub 25 lat. Można to zrobić, przynajmniej częściowo, jeśli Teheran podpisałby dodatkowe protokoły do Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT). Republika Islamska obiecała to podczas prezydentury Obamy, ale tego nie zrobiła.

Gra Teheranu opiera się na strategii, którą Francuzi nazywają "topieniem ryby". To idiomatyczne wyrażenie "noyer le poisson" znaczy "zbałamucić kogoś". Iran gra z USA w "kotka i myszkę", jakbyśmy to powiedzieli po polsku. Persowie sami stwarzając liczne problemy, sugerując, że mogą je wspólnie z Amerykanami rozwiązać. Iran lawiruje, żeby uniknąć wrażenia, że ​​się poddał. Na przykład niektórzy zakładnicy mogliby zostać uwolnieni jako znak dobrej woli. Zajęty brytyjski tankowiec może zostać zwrócony w ramach środków budowy zaufania. Rzekomi szpiedzy CIA mogliby skorzystać z wyjątkowego złagodzenia kary, nie zostaliby natychmiast straceni. Zdaniem Amira Taheriego antyirańskie sankcje, które nic nie kosztują USA, stawiają Republikę Islamską pod ogromną presją, której nigdy jeszcze nie sobie nie odczuła. To dlatego ajatollah Chamenei, pomimo buńczucznych wypowiedzi, jest gotowy zrobić to, co mu się każe, pod warunkiem, że mógłby choć w minimalnym stopniu zachować twarz. Naprawdę chce, by wolno mu było sprzedać milion baryłek ropy dziennie, aby finansować swoje projekty w kraju i za granicą. Czy prezydent Trump będzie kuszony, by ogłosić zwycięstwo i pozwolić Iranowi zejść z ringu w momencie, gdy Teheran zatacza się pod presją USA?

Możemy poznać odpowiedź na początku przyszłego miesiąca, kiedy wygasną czasowe zwolnienia od sankcji wydane przez Trumpa, zezwolenia na współpracę nuklearną siedmiu państw z republiką islamską. Chodzi między innymi o Rosję i Chiny, ale także państwa europejskie. (W piątek szef Organizacji Energii Atomowej Iranu (AEOI) Ali Akbar Salehi oświadczył, że prace nad rekonstrukcją reaktora ciężkiej wody Arak - wspólnego projektu Iranu, Chin i Wielką Brytanii "przyspieszyły" po przerwie.) W sierpniu ma się odbyć szczyt G7 we Francji. Stany Zjednoczone oraz ich sojusznicy muszą tam zdecydować, czy ponownie pozwolić Teheranowi wyjść z opresji, jak zawsze w zamian za częściowe i w dużej mierze tylko kosmetyczne ustępstwa ze strony krnąbrnych Persów.

Nasza głębinowa ryba wróciła do "ciężkiej wody". Trawestując wiersz Ahmada Shamlou, od którego zaczęliśmy naszą analizę, moglibyśmy napisać: "O, utracona pewność, o, morskie stworzenie/ pierzchające w wirach/ mętnym / spękanym lustrze/ jestem tym martwym zwierciadłem."

W skrawkach srebrnego szkła pryska mój perski krajobraz.