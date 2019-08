Czy zdarzyło wam się kiedyś, że to, co dopiero się stanie, cofa was od razu w odległą przeszłość? To tajemnica czasu zaklętego w mózgu. Jak pracował mój umysł dwadzieścia lat temu? Co wtedy myślałem, co czułem w tamtej rzeczywistości, w otoczeniu młodszych ludzi, innych ludzi, pośród odmiennej architektury, na tle natury różniącej się od dzisiejszej, czy - w kompletnie nieprzystającej do obecnej - sytuacji politycznej? Gdybym wtedy przeniósł się do 2019 r. czułbym się jak w Matrixie. A przecież się przeniosłem, choć trochę to trwało.

1. Świat za niewidzialną szybą - zakonspirowanego ekranu

Pamiętam wciąż, jak przed dwiema dekadami na oszklonych drzwiach prowadzących do newsroomu RMF FM któryś z dziennikarzy przykleił kartkę formatu A4 : biały prostokąt z tytułem filmu braci Wachowskich. Naszą pracę pierwszy raz ujrzeliśmy wtedy przez pryzmat Matrycy. To było coś absolutnie nowego, odkrywczego. Termin ten jeszcze nie uległ pojęciowej inflacji. Dopiero przecierał sobie szlak do wyobraźni masowego odbiorcy. Dla mnie - humanisty- "macierz" kojarzyła się przedtem ze skomplikowanym pojęciem matematycznym. Natomiast dla mnie Polaka, wychowanego w totalitarnej rzeczywistości PRL-u, "Macierz" była wytęsknioną wolną Ojczyzną. Marzyłem o powrocie do tej "Macierzy". Naiwny byłem, co? Śmieszne to dzisiaj, prawda? Zwłaszcza teraz, gdy dowiaduję się, że Lana Wachowska ma napisać i wyreżyserować czwarty film o świecie "Matrycy"!

2. W imię brata i siostry i ducha w maszynie

Nadal nie mogę przyzwyczaić się do trangenderowych imion byłych braci-reżyserów, a obecnie sióstr-"reżyserek". To kolejna metamorfoza, o której nie śniło mi się dwie dekady temu. Takie operacje - chirurgiczne i językowe - nie były wówczas na porządku dziennym w naszej wciąż relatywnie konserwatywnej ojczyźnie i polszczyźnie. Tradycyjnie męscy i żeńscy Keanu Reeves i Carrie-Anne Moss wcielą się teraz ponownie w role Neo i Trinity! Nie obojętna to dla mnie wieść!

Oprócz Wachowskiej scenariusz napisali także Aleksandar Hemon i David Mitchell. (Taśma pamięci mi powraca do początku obecnego stulecia, kiedy miałem zaszczyt i przyjemność rozmawiać przez telefon z tym brytyjskim pisarzem. Wywiad przeprowadziłem, kiedy w Polsce wyszła jego skomplikowana, wielowarstwowa, oniryczna powieść "Sen numer 9".) Filmowcy od "Matrixa 4" mają rozpocząć produkcję na początku 2020 roku. Dobrze, pozachwycałem się, a teraz na chłodno.

3. Wirtualny świat, ale realna kasa

Trzy poprzednie filmy - "Matrix", "Matrix Reloaded" i "Matrix Revolutions" - zarobiły łącznie ponad 1,6 miliarda dolarów. Wszystkie trzy zostały napisane i wyreżyserowane przez Lanę i jej siostrę, Lilly. (Wciąż trudno mi się przyzwyczaić do koncepcji kulturowej płci i jej konsekwencji. Muszę przeczytać więcej książek Judith Butler, kochana/y "Krytyko Polityczna"!) "Wiele pomysłów, które Lilly i ja odkryliśmy 20 lat temu na temat naszej rzeczywistości, stało się jeszcze bardziej aktualne."- twierdzi z dumą Wachowska. Trudno się nie zgodzić.Film Wachowskich to nie jest tylko kinowa fikcja. Wielokrotnie interpretowano go jako frapujący i przerażający obraz świata, zwłaszcza w naszych czasach.

4. Polityczne konsekwencje istnienia Matrycy

Jednym z ciekawszych dla mnie tekstów na temat trylogii "Matrix" jest komentarz Johna Whiteheada, amerykańskiego adwokata i pisarza, założyciela i prezesa "The Rutherford Institute", autora książki "Battlefield America: The War on the American People" ("Ameryka jako pole bitwy: Wojna z amerykańskimi obywatelami").

Artykuł Whiteheada nosi tytuł: "Technotyrania: żelazna pięść autorytaryzmu w państwie odgórnie nadzorowanym", a poprzedza go cytat z proroka SF Philipa K. Dicka. "Nadejdzie czas, kiedy nie będziemy już podejrzewać, że szpiegują nas przez telefon. Będziemy mówić: 'Mój telefon mnie szpieguje'". Dzisiaj to już nikogo nie dziwi i nie wydaje się specjalnie odkrywcze. Jednak autor "Vallisa" już przed wielu laty miał tę głęboką intuicję.

Czerwona pigułka czy niebieska? Ty decydujesz. - przypomina Whitehead słynny dylemat "Matrixa". Dwadzieścia lat po przełomowym dla naszego myślenia filmie Wachowskich z 1999 roku, nasz Matrix wprowadził nas do futurystycznego świata, w którym ludzie funkcjonują w symulowanej komputerowo nierzeczywistości napędzanej przez autorytarne maszyny. - stwierdza badacz. Jest to świat, w którym mamy wybór pomiędzy istnieniem w błogim wirtualnym śnie a stanem, w którym trzeba stawić czoło trudnym aspektom realnego życia.



Właśnie ta alternatywa sprowadza się metaforycznie do czerwonej lub niebieskiej pigułki. Stoimy na progu technologicznej Macierzy naszego własnego wyrobu. Z każdym dniem żyjemy w prequelu prawdziwej Matrycy, wchodząc miękko w wirtualny świat, poddając się urokowi sztucznie napędzanych społeczności, udogodnień zarządzanych przez inteligentne maszyny, które są na dobrej (złej) drodze do zastąpienia nas i ostatecznego zdominowania każdego aspektu naszego życia.

Czy dobrze rozumiem refleksję myśliciela? W filmie mamy sequel, kolejną część cyklu pt. "Matrix". W życiu to prequel, poprzedzające kinową fabułę sytuacje i zdarzenia. Jeszcze nie doświadczyliśmy prawdziwej Matrycy. Macierz jeszcze tak naprawdę nas nie "przytuliła" swoimi lepkimi, włochatymi łapskami.

5. Konzentrationslager "Matrix"

Science fiction staje się faktem.- zauważa John Whitehead. W "Matrixie" programista komputerowy Thomas Anderson alias haker Neo, zbudzony z wirtualnego snu przez Morfeusza, staje się bojownikiem o wolność. Stara się wyzwolić ludzkość ze stanu hibernacji, generowanej przez hiper-(hiber?)-zaawansowany program, którego źródło jest organiczne, ludzkie. Mając umysły podłączone do doskonale spreparowanej rzeczywistości wirtualnej, niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, że żyje tylko w świecie snu.

Neo ma wybór- przypomina Whitehead- obudzić się i dołączyć do ruchu oporu, albo pozostać w uśpieniu i służyć jako pasza dla wszechwładnej Mocy. Bierzesz czerwoną pigułkę i zostajesz w Krainie Czarów, a ja ci pokazuję, jak głęboka jest królicza nora - mówi Morfeusz do Neo. Większość ludzi wybiera czerwoną pigułkę - ocenia Whitehead.





Zdaniem autora to dla nas bilet w jedną stronę, dożywotni wyrok, zsyłka do elektronicznego obozu koncentracyjnego. Ten bilet, jak kromka czerstwego chleba, został pokryty miodem, aby ukryć posmak pleśni, neuronowej grzybni. Kupujemy własną niewolę za pośrednictwem niesamowicie szybkiego Internetu, niezwykle przydatnych telefonów komórkowych, które nigdy nie przerywają połączenia, termostatów, które utrzymują nas w idealnej temperaturze bez jednego kiwnięcia palcem, oraz rozrywki, którą można przesyłać strumieniowo do telewizorów, tabletów i telefonów komórkowych. Nie jesteśmy jednak w stanie opanować tych technologii, które miały ułatwić nam życie. Zostaliśmy przez nie zniewoleni. - pesymistycznie konstatuje Whitehead.

6. "Matrix" jako wirtualna "Matrioszka"

Rozejrzyj się. - zachęca przewodnik po naszym Matriksie. Gdziekolwiek się zwrócisz, ludzie są tak uzależnieni od ekranowych gadżetów podłączonych do Internetu - smartfonów, tabletów, komputerów, telewizorów - że mogą przebywać godzinami zanurzeni w wygenerowanym świecie, w którym osobowe interakcje są filtrowane za pośrednictwem technologii.

To nie jest wolność. - zwraca uwagę Whitehead. To nawet nie jest postęp. - ostrzega nas, nieświadomych naszego stanu.

Jest to technologiczna tyrania i żelazna kontrola, zapewniana przez państwo totalnego nadzoru, gigantów korporacyjnych, takich jak Google i Facebook, oraz rządowe agencje szpiegowskie, choćby amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego.

Dodam, że to amerykański punkt widzenia. Jest przecież bezpieka Chin, Rosji, Izraela. A nasza? Niby lepsza? Pewnie gorsza. Technologicznie. Kudy nam do moskiewskiej "demokratury", sterowanej "demokracji suwerennej", putinowskiej kontroli nad Internetem i ruskich cyberataków? A izraelski Mosad? Mógłby nas nakryć swą "szpiegowską kipą". A chiński system "kredytu społecznego" z jego wszechwładną inwigilacją i "punktowaniem" ludzi? To już jest absolutny odjazd. Daleko, daleko. Na dławiącą wszelki opór modłę dalekowschodnią!

Żyjemy w wirtualnym świecie starannie stworzonym, aby przypominał reprezentatywny rząd, podczas gdy w rzeczywistości jesteśmy niczym więcej niż niewolnikami autorytarnego reżimu, z jego stałym nadzorem, prowadzonym za pomocą spektakli medialnych, sądów z ich (nie)sprawiedliwością i brutalnych represji wobec buntowników. - uświadamia nam autor analizy.

Jesteśmy tak pochłonięci korzystaniem ze wszystkich najnowszych technologii, że rzadko zastanawiamy się nad konsekwencjami naszego bezmyślnego, nieustannego pędu ku sztucznemu światu, w którym całkowite poleganie na gadżetach i uleganie urządzeniom połączonym z Internetem przygotowuje nas na nadejście przerażającej przyszłości, w której wolność jest całkowitą iluzją. - przestrzega cyberprorok w swym objawieniu pt. "Technotyrania: żelazna pięść autorytaryzmu w państwie odgórnie nadzorowanym".





7. Przed-stępstwo, jako przestępstwo ledwie pomyślane

Nie tylko wolność wisi na włosku. Sama ludzkość stoi nad przepaścią. - alarmuje Whitehead. Podczas gdy większość ludzi zajmuje się robieniem selfie, Google współpracuje z NSA, Pentagonem i innymi agencjami rządowymi w celu opracowania nowego "ludzkiego" gatunku.

Google - sieć neuronowa zbliżona do globalnego mózgu - łączy się z ludzkim umysłem. To zjawisko zwie się "osobliwością". "Google pozna odpowiedź na twoje pytanie, zanim w ogóle je zadasz"- zapowiedział guru transhumanizmu Ray Kurzweil. "Algorytm przeczyta każdy twój e-mail, który kiedykolwiek napisałeś, każdy dokument, każdą refleksję, każde słowo jakie kiedykolwiek wpisałeś do wyszukiwarki. Będzie cię znał się lepiej niż twój intymny partner. Być może lepiej niż ty sam siebie." - "pociesza" nas amerykański uczony - wizjoner. Jak w wieszczej prozie przywoływanego już Philipa K. Dicka trafisz do więzienia, zanim jeszcze coś złego uczynisz. Zgubi cię sama twoja nielegalna myśl. George Orwell w "1984" nazywał to "myślozbrodnią".

Pomyślałem, że nie ma przed tym ucieczki. Ray Kurzweil też podlega zasadom przyszłego świata, który wykombinował łącząc w całość już dostępne puzzle. Każda jego myśl jest rejestrowana, być może przez mściwe w przyszłości algorytmy. Również on jest więźniem technologicznego Matrixu. To że wieszczy zaistnienie "punktu osobliwego" nie obroni go przed niebezpieczeństwem inteligentniejszych od człowieka maszyn, które wyrwą się spod ludzkiej kontroli. Rzecz jasna jeśli trafnie przewiduje naszą niewesołą przyszłość.



8. Śmierć wolności na elektronicznym krześle

Już teraz jest w tym wszystkim dodatkowy haczyk- ujawnia Whitehead. NSA i wszystkie inne agencje rządowe również będą cię lepiej znać. Jak powiedział William Binney, jeden z demaskatorów najwyższego szczebla, jaki kiedykolwiek wyłonił się z mętnych głębin NSA, "ostatecznym celem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa jest całkowita kontrola populacji".

A mamy dopiero początek ery "Internetu Rzeczy", w której przeróżne urządzenia połączone z siecią będą monitorować Twój dom, twoje zdrowie i nawyki, aby utrzymać zapasy w spiżarni, regulować twoje przyrządy i kontrolować twe codzienne życie. Coraz głośniej puka do naszych drzwi w pełni umożliwiająca to technologia 5G. A Amerykanie już pracują nad kolejną generacją: 6G.

Kluczowym słowem jest "kontrola". - napomina nas Whitehead, nas żyjących w Matrixie, w błogiej nieświadomości programu .

W niezbyt odległej przyszłości "prawie wszystkie posiadane przez nas urządzenia - nawet rzeczy takie jak krzesła, w których normalnie nie spodziewasz się panującej nad tobą technologii - zostaną połączone i będą ze sobą rozmawiać ". - taką wizją epatuje nas Whitehead. A żeby nie być gołosłownym, przytacza konkretne dane.



9. Widmo cyberkomunizmu krąży już nad globem - a więc rzeczy wszystkich krajów szybko łączcie się

Do 2020 r. 152 miliony samochodów zostanie podłączonych do Internetu. Będzie 100 milionów połączonych z globalną siecią żarówek i lamp. Szacuje się, że do 2021 r. będzie 240 milionów przenośnych urządzeń, takich jak smartwatche, które zapewnią użytkownikom łączność w czasie rzeczywistym z telefonami, e-mailami, wiadomościami tekstowymi itp. Do 2022 r. w domach zainstalowanych zostanie 1,1 miliarda inteligentnych liczników, które będą w czasie rzeczywistym raportować o nas firmom użyteczności publicznej i innym zainteresowanym stronom.

Ten "połączony" przemysł - szacowany na ponad 14 bilionów dolarów - włączony do gospodarki do 2020 r., będzie wkrótce kolejnym wielkim czynnikiem przemian społecznych, podobnym do rewolucji przemysłowej. Będzie to przełomowy moment w technologii i kulturze.

To proroctwo zainspirowane trylogią Wachowskich. A teraz strzałka czasu zwróci się wstecz. Oto bardzo interesujące odwołanie do odległej przeszłości.

10. Kartezjusz z dumą oglądałby dzisiaj filmową trylogię Wachowskich

Zagłębiam się we frapujący zbiór tekstów "The Matrix and Philosophy: Welcome to the Desert of the Real (Popular Culture and Philosophy)" pod redakcją Williama Irwina - profesora filozofii przy King's College w Wilkes-Barre w Pensylwanii, zajmującego się kulturą masową. Książka też zaczyna się od słynnego pytania: "Którą pigułkę wybierzesz, czerwoną czy niebieską?" Co oznacza- przypomnę- czy wolisz się pozostać w miłej błogości ignorancji, czy preferujesz okrutną, okropną prawdę prawdziwego poznania, bez względu na wszystko? "Matrix" to bowiem nie jest tylko kinowa feeria efektów specjalnych, choć te cyfrowe sztuczki na dużym ekranie robiły i nadal robią ogromne wrażenie, mimo że od premiery filmu braci Wachowskich (obecnie sióstr- chyba się nie przyzwyczaję) minęły okrągłe dwie dekady. Oczywiście jesteśmy pod wrażeniem akcji i efektów specjalnych, ale także w naszych głowach lęgną się istotne pytania. - czytam we wprowadzeniu do antologii filozoficznych tekstów na temat "Matrixa". Czy to możliwe, że my sami jesteśmy więźniami Matrycy? Czy jest to film chrześcijański? A może buddyjski?

William Irwin przywołuje refleksję swojego wybitnego studenta z King's College- Adama Alberta. Natychmiast ujrzał on powiązania pomiędzy filmem a "Medytacjami" Kartezjusza. Chodzi - przypomnę - o słynną kartezjańską hipotezę "demona". Zacytuję dla przypomnienia rzeczony fragment z dzieła francuskiego filozofa:

Przyjmę więc teraz założenie, że wprawdzie nie Bóg, który jest w najwyższym stopniu dobry i jest najwyższym źródłem prawdy, lecz że jakiś zły demon, tyleż przebiegły i zwodniczy, ile potężny, użył całej swej zmyślności, ażeby mnie wprowadzić w błąd. Będę myślał, że niebo, powietrze, Ziemia, kolory, kształty, dźwięki i wszystkie inne rzeczy zewnętrzne są jedynie złudzeniami i zjawami, którymi posłużył się on, aby zastawić sidła na mą łatwowierność. Będę o sobie samym sądził, że nie mam rąk ani oczu, ani ciała, ani krwi, ani żadnych zmysłów, a jedynie fałszywie wierzyłem, iż mam to wszystko. Będę uparcie trwał przy tej myśli i chociaż w ten sposób nie będę w stanie dojść do poznania żadnej prawdy, to przynajmniej będę zdolny zawiesić swój sąd. Dlatego też z największą troską zadbam o to, aby nie przyjąć żadnego fałszywego przekonania, i przygotuję swą duszę na wszystkie podstępy tego wielkiego zwodziciela, tak aby, jakkolwiek byłby on potężny i przebiegły, i tak nie mógł mi nigdy nic narzucić. Lecz przedsięwzięcie to jest żmudne i pracochłonne, a tymczasem coś na kształt lenistwa wciąga mnie niepostrzeżenie z powrotem w naturalny bieg mego życia. I całkiem jak niewolnik, który radując się we śnie wyobrażoną wolnością, gdy tylko zacznie podejrzewać, że ta wolność jest jedynie snem, boi się obudzić i oddaje się jeszcze przyjemnym złudzeniom, aby jak najdłużej go zwodziły, również i ja popadam niepostrzeżenie dla mnie samego z powrotem w swoje dawne mniemania i boję się obudzić z tej drzemki, w obawie, czy aby pracowite czuwanie, które miałoby nastąpić po spokojnym odpoczynku, zamiast dostarczyć mi dziennego światła do poznawania przeze mnie prawdy, nie okaże się przynosić go za mało, aby rozjaśnić wszystkie mroki trudności, które właśnie zostały poruszone. Pomyślałem sobie teraz, że może i mnie nawiedził "demon", że nigdy nie istniał żaden Kartezjusz, że to tak naprawdę to tylko program komputerowy, mamiący mnie pseudofilozoficznymi rozważaniami. A w reczywistości nigdy nie było żadnej filozofii. Wszystko to złuda, bezsens usypany ze słów.





10. Kto strzepnął pióro w kierunku ekranu?

A jednak słowa Kartezjusza faktycznie doskonale oddają dylemat prawdy i fałszu postrzegania rzeczywistości, tak efektownie zobrazowany w dziele Wachowskich (jeśli i ono istnieje). Tylko że pojawia się inny problem natury filozoficznej. Czy nie jest tak, iż to fabuła "Matrixa" jest tak wieloznaczna i uniwersalna, że można interpretować ją w dowolny sposób. Slavoj Žižek - popularny słoweński, marksistowski socjolog i filozof oraz krytyk kultury- porównał odbiór "Matrixa" do kontrowersyjnego psychologicznego testu kleksów Rorschacha. Jak w atramentowych plamach każdy w tym filmie widzi coś innego. Filozofowie w jego interpretacjach powołują się na: egzystencjalizm, marksizm, feminizm, buddyzm, nihilizm, postmodernizm. Zdaniem Williama Irwina pomimo mnóstwa pytań generowanych przez ten kinowy obraz jest tylko jeden imperatyw: OBUDŹ SIĘ!





11. "Matrix" jako mit, ale jakże prawdziwy

Moje wielkie zainteresowanie wzbudził rozdział tej antologii filozoficznych tekstów na temat filmu Wachowskich - też pióra Williama Irwina - zatytułowany "Computers, Caves, and Oracles: Neo and Socrates ("Komputery, jaskinie i wyrocznie: Neo i Sokrates").

Według mitologii Zeus wypuścił jednego orła ze wschodu, a drugiego z zachodu, aby odnaleźć centrum świata. Ptaki leciały, aż doleciały do Delf. W ten sposób wyznaczyły położenie omphalos, czyli pępka świata. To w Delfach, miejscu charakteryzującym się majestatycznym pięknem u podnóża pasma gór Parnas, przemówiła kapłanka świątyni Apollina - Wyrocznia zwana Pytią. W "Matrixie" Morfeusz (Laurence Fishburne) zabiera Neo (Keanu Reeves) nie do środka świata położonego w dzikiej greckiej naturze, a do serca Matrycy umieszczonego w mało atrakcyjnej miejskiej przestrzeni. Jest to miejsce całkowicie odmienne do greckiego Parnasu -kamienica w śródmieściu. To jest dom niezwykłej Wyroczni, przybierającej postać dobrotliwej starszej pani, przeciętnej staruszki, palącej tytoń i piekącej ciasteczka. (W pierwszej i drugiej części trylogii w tę rolę wcieliła się Gloria Foster; po śmierci aktorki Wyrocznię zagrała Mary Alice.) Cechą charakterystyczną tej filmowej persony jest - jak na wróżkę przystało- moc prekognicji. Umiejętność przewidywania przyszłości, (można by rzec- pozostając w zaklętym kręgu fabuły - antycypacji elementów scenariusza!) pozwala Wyroczni pomagać buntownikom opierającym się wszechwładzy Systemu. A teraz uwaga: SPOILER! Okazuje się jednak, że taki obraz Wyroczni to tylko kolejna fikcja. Wyrocznia jest bowiem komputerowym programem, integralnym elementem Matrycy. Neo, bardzo niepewny siebie, pyta Morfeusza: "Czy Ona wie wszystko?" Morfeusz odpowiada: "Wie wystarczająco dużo". Sceptyczny Neo dalej pyta: "I nigdy się nie myli?" Morfeusz na to: "Staraj się nie myśleć o tym, co jest dobre i złe. Ona jest przewodnikiem, Neo. Może ci pomóc znaleźć ścieżkę."

William Irwin porównuje rolę odgrywaną przez Wyrocznię w matrixowskim świecie przedstawionym z mitologicznym "oryginałem" i funkcją pełnioną przez Pytię. Badacz przypomina, że Grek w Starożytności odwiedzający świątynię Apollina w Delfach, po uczestnictwie w rytuale uświęcenia, poddaniu się czynnościom oczyszczającym i uiszczeniu odpowiedniej sumy, mógł zadać pytanie wieszczce, siedzącej na trójnogu. Kapłanka wdychała "dech Apollina" czyli opary wydobywające się z rozpadliny. Te wyziewy wprowadzały ją w trans. Pytia wypowiadała enigmatyczne, chaotyczne formuły. Ten "bełkot" przekładano potem na profetyczne heksametry, przepowiednie ubierane w klasyczne, rytmiczne wersy.





12. O "Matrixie" wiemy, że nic o nim nie wiemy

Dylemat Neo z filmu Wachowskich można porównać do zagadnienia, nad którym zastanawiał się Sokrates. Pytia bowiem orzekła, że nie ma nikogo mądrzejszego na świecie od niego. Znając jednak metodę Wyroczni i jej skłonność do tajemniczych, niejednoznacznych przepowiedni, filozof doszedł do wniosku, że ta ocena jego osoby zawiera szczyptę ironii. Sokrates jest mądrzejszy od innych, ponieważ "wie, że nic nie wie".

Neo czyli Wybraniec - wędrowiec w wirtualnym mieście- spotyka się twarzą twarz ze swoją Wyrocznią jakże różniącą się od tej rodem ze starożytnej Grecji. Jest to babcia Murzynka- "nie taka, jakiej się spodziewałeś", jak zwraca się Morfeusz do zaskoczonego Neo. Zamiast siedzieć na trójnogu i wdychać odurzające gazy, usiadła sobie na zwykłym krześle z błogim wyrazem twarzy, zaciąga się dymem z papierosa i wącha zapach ciasteczek z piekarnika. Poza tym "nie mówi językami". Ale nie dajcie się zwieść - podkreśla William Irwin. Przesłanie Wyroczni, choć pozornie jasne, wymaga głębokiego namysłu. To ona zadaje pytania Neo, a nie odwrotnie. "Wiesz, dlaczego tu jesteś? Myślisz, że to naprawdę ty?" Neo odpowiada: "Nie wiem". Sokrates też twierdził, iż wie, że nic nie wie. (Choć tych słów tak na prawdę nie ma w dialogach Platona.) Jednak Neo naprawdę nie wie. Zdaniem staruszki jest sympatyczny, ale niezbyt bystry. Czarnoskóra wieszczka jest jednak wolna od złośliwości, a nawet oferuje darmowe porady. Wskazując na sentencję nad jej drzwiami kuchennymi z kiczowatą zasłoną z drewnianych koralików, zadaje pytanie mało lotemu Neo ("małolotnemu" jak "małoletni"?), czy wie, co to motto znaczy. To łacina, podpowiada. Zdanie brzmi "Poznaj samego siebie". Ta mądrość jest kluczem do zrozumienia proroctwa Wyroczni. Właśnie tę frazę- jak przypomina Irwin- wypisano w świątyni Apollina w Delfach. Tyle że w języku greckim (γνώθι σ∝υτόν) zamiast "barbarzyńskiej" łaciny ( "Temet Nosce"). Sokrates zdał sobie sprawę, jaką rolę ma ten imperatyw odgrywać w jego życiu, i żył jak przystało na filozofa, wnikając myślą, jak głębinową sondą, w siebie samego.





13. Pointa na koniec (przewinąć do początku i umieścić jako motto)

Współczesny człowiek, częsty bywalec platońskiej jaskini kina, może uczynić prawie to samo co Sokrates. Na przykład jako widz "Matrixa" podążać drogą Neo przez labirynt popkulturowej zagadki. Przynajmniej tyle.