Świątynia satanistyczna w Ottawie odprawi pierwszą publiczną czarną mszę w Kanadzie - czytam nagłówki w zagranicznych agregatorach informacji. Od razu zagłębiam się w temat, który znów dla wielu dziennikarzy i odbiorców wydaje się pewnie "ciekawostkowy" i marginalny, a dla mnie jest kolejną ważną cezurą w dziejach naszej zachodniej cywilizacji (czy już raczej antycywilizacji i antykultury).

1. Lucyfer i jego "ciemne świecidło"

Autorzy doniesień przypominają podstawowe fakty. Czarna Msza jest inwersją i kpiną z Mszy Katolickiej. Rytuał jest podczas niej wykonywany w odwrotnej kolejności, od końca do początku, i symbolizuje daremność ofiary Chrystusa na Krzyżu i zaprzeczenie klęski Szatana.

Zasadniczo polega to na użyciu tradycyjnych symboli i ich inwersji w celu stworzenia ceremoniału, który ma być przeciwieństwem tradycyjnej Mszy - wyjaśnił w rozmowie z reporterem Global News Nicolas Marc, krajowy koordynator kanadyjskiej świątyni satanistycznej. W prawdziwej Czarnej Mszy używa się konsekrowanego komunikantu, ale Marc zarzekał się w wypowiedzi dla LifeSiteNews, że w tym rytuale nie zostanie użyta konsekrowana hostia. Katolicy w Kanadzie w to nie wierzą.

Miejscem obrazoburczego wydarzenia jest The Koven, heavy-metalowa restauracja. Jest to bar już znany wcześniej z satanistycznej atmosfery. Wstęp na "mszę" kosztuje 20 USD lub 15 USD "z dodatkowym datkiem na czyste skarpetki" na cele charytatywne. Wymagana jest wstępna rejestracja online. Podczas "czarnej mszy" nie można robić zdjęć ani nagrywać filmów. Drzwi dla "wiernych" otwierają się o 22.00. Kiedy tylko zaanonsowano to zdarzenie, bilety podobno zostały natychmiast wyprzedane. Ceremonia nosi łaciński tytuł "Libertas in Tenebris", po angielsku "Freedom in Darkness", po polsku "Wolność w Ciemności".

2. Światło świętości

My katolicy mamy swoją definicję "czarnej mszy": "Jest to świętokradcza ceremonia zorganizowana na wzór mszy katolickiej". Według National Catholic Register - konserwatywnej amerykańskiej gazety: "Ceremonia wzywania Szatana koncentruje się na zbezczeszczeniu Eucharystii, co zwykle odbywa się poprzez kradzież konsekrowanej hostii z kościoła katolickiego i użycie jej w obelżywych rytuałach seksualnych." Uczestnicy tych dewiacyjnych działań defekują też i oddają mocz na Ciało Chrystusa.

Czytam, że co najmniej czterech księży katolickich w archidiecezji ottawskiej planuje dołączyć do grupy katolików, aby modlić się przed heavy-metalowym barem "The Koven" w tę sobotnią noc. "Coven" pisane przez "c", ale wymawiane tak samo, to "sabat czarownic".

Nie mamy zamiaru wchodzić w żadne interakcje. Z pewnością nie mamy zamiaru wywoływać żadnej konfrontacji ani zamieszania, ale po prostu być tam jako duchowi przywódcy naszej społeczności. Będziemy błogosławić ludzi, którzy będą tam na modlitwie. Będziemy prosić o wstawiennictwo, aby byli chronieni przez błogosławieństwo i łaskę Pana - powiedział jeden z kapłanów.

Oczekuje on, że inni księża również wezmą udział w modłach, biorąc pod uwagę to, że sam arcybiskup Ottawy, Terrence Prendergast, wysłał list osobisty do wszystkich księży, zachęcając ich do modlitwy w odpowiedzi na bluźniercze wydarzenie.

Prendergast publicznie potępił bluźniercze wydarzenie jako nienawistne i wezwał wszystkich katolików, by modlili się w zadośćuczynieniu za planowane duchowe szkody.

Podejrzewam, że wezwał nie tylko katolików w Kanadzie. Zarówno my Polacy, ludzie wiary i tradycji, jesteśmy tak samo pewni duchowego, globalnego i uniwesalnego wymiaru sprawy, jak sataniści, którzy zbierają się na "czarnej mszy" w swoim heavy-metalowym zborze. Przynajmniej jakaś część z tych biednych, opętanych ludzi.

Wierni w Ottawie podejrzewają, że sataniści nieprzepadkowo wybrali datę na odprawienie rytuału. To dziwne , że bluźniercze wydarzenie "przypada między dwoma dniami maryjnymi" - 15 sierpnia czyli Święta Wniebowzięcia i 22 sierpnia, Święta Maryi Królowej.

3. Powstanie świątyni satanistycznej

To, co zaczęło się jako mała, przeważnie wirtualna grupa satanistyczna, rozwinęło się w ciągu ostatnich sześciu lat w międzynarodowy ruch, który ma ponad 100 000 członków. Ma 18 oficjalnych oddziałów w USA i jest znany z prowokacyjnych demonstracji na rzecz wolności słowa, wolności religijnej i praw LGBT. Werbunek jest dokonywany ustnie i przez internet, a nie poprzez formalną rekrutację lub nawracanie.

Siedziba Świątyni Szatana znajduje się obecnie w Salem, Massachusetts, w odrestaurowanym wiktoriańskim domu, oddalonym o milę od Gallows Hill, miejsca, w którym w XVII wieku purytanie stracili dziesiątki osób oskarżonych o czary.

W ciągu roku od powstania świątynia satanistyczna zyskała rozgłos, organizując "różową mszę" na grobie matki Freda Phelpsa, założyciela antygejowskiego kościoła baptystów w Westboro. "Różowa masa" była przykładem ekstremalnego trollingu i polegała na manifestacji par tej samej płci, które całowały się nad grobem, aby w sposób ceremonialny uczynić z matki Phelpsa "lesbijkę w zaświatach".

Grupa wdarła się na międzynarodowe nagłówki i przyciągnęła rzesze nowych wyznawców w 2015 roku. Wówczas odsłoniła wysoki na osiem stóp spiżowy posąg Baphometa, skrzydlatej koziej istoty, pochodzącej z okultystycznej ikonografii. Zdarzenie zostało określone jako "największa publiczna ceremonia satanistyczna w historii".

Członkowie grupy bezskutecznie próbowali też zainstalować posąg obok pomnika Dziesięciu Przykazań na Kapitolu w Oklahomie w proteście przeciwko symbolowi religijnemu na terenie rządowej posiadłości.

Ostatecznie Sąd Najwyższy w Oklahomie nakazał zdemontowanie pomnika Dziesięciu Przykazań, ponieważ naruszył on prawa stanowe dotyczące rozdziału kościoła od państwa. Grupa uznała to za zwycięstwo.

W kwietniu sataniści zostali uznani za oficjalny kościół, zwolniony z podatku przez Internal Revenue Service w Stanach Zjednoczonych.

Werdykt oznacza, że Świątynia Szatana ma taki sam dostęp do przestrzeni publicznej jak inne organizacje religijne, potwierdzi naszą pozycję w sądzie w walce z dyskryminacją religijną i umożliwi nam ubieganie się o dotacje rządowe oparte na wierze - skomentowała grupa na Instagramie.

4. Oto O.T.O.

Nie moża zrozumieć istoty współczesnego satanizmu bez zapoznania się z biografią Aleistera Crowleya oraz historią organizacji zwanej O.T.O. - twierdzi Craig Heimbichner autor książki "Ordo Templi Orientis - krew na ołtarzu. Nieznana historia O.T.O. - najniebezpieczniejszego tajnego stowarzyszenia." Crowley (1875-1947), samozwańcza "Wielka Bestia 666", prawdopodobnie funkcjonariusz wywiadu bytyjskiego, był jednym z liderów tego wielopostaciowego, lecz potężnego kultu. To on - zdaniem Heimbichera - nadał temu tajnemu stowarzyszeniu niezwykle skuteczny nowoczesny kształt i kierunek.

Jak dowodzi autor: Crowley w istocie uformował je na nowo według swoich własnych wyobrażeń 'Bestii'. "Organizacja, o której mówię - precyzuje Heimbicher - znana jest pod wieloma nazwami: nazwa łacińska brzmi Ordo Templi Orientis (Zakon Świątyni Wschodu), niemiecka - Orientalischer Templer Orden, angielska- Order of Oriental Templars. Najbardziej rozpowszechnioną etykietką jest jednak skrót 'O.T.O.". "Ideowa" strona tego tajnego sprzysiężenia to kultywowanie zwyrodniałych kabalistycznych tajemnic kryjących się za kultem Wielkiej Bestii Aleistera Crowleya, "prawdziwego antenata współczesnego satanizmu". Centralną liturgią w O.T.O. jest msza gnostycka stworzona przez Crowleya. Ryt ten - jak twierdzi Craig Heimbichner - jest celebrowany na całym świecie w każdą niedzielę po zapadnięciu zmroku przez kapłankę wyniesioną na ołtarz nago (jeśli wypełnia się wiernie przepisy Crowleya).

5. W Wojnie Duchowej mamy bohatera

Niezwykły, z punktu widzenia polskiego czytelnika, jest jeden z epizodów z historii Ordo Templi Orientis. "Po śmierci zagorzałego przeciwnika masonerii papieża Leona XIII w r. 1903 O.T.O. była o krok od wyniesienia na tron papieski człowieka ze swoich kręgów. Chodzi o kardynała Mariano Rampolla del Tindaro (1843-1913), watykańskiego sekretarza stanu, a zarazem członka Akademii Masońskiej. Jego wybór w konklawe został zawetowany. Weto zostało założone dzięki czujności monsiniora Ernesta Jouin z Francji, eksperta w sprawie tajnych organizacji okultystycznych; przekonał do tego cesarza Franciszka Józefa I, w którego imieniu, korzystając z dawnego prawa, zawetował wybór kardynała Rampolli polski kardynał Jan Puzyna, metropolita krakowski.

Ja - mieszkaniec krakowskiej Nowej Huty - w swojej bibliotece groźnych kuriozów mam dwa polskie tłumaczenia książek Aleistera Crowleya, wydane w naszym kraju na początku lat 90. XX w., na starcie tzw. transformacji, kiedy zachodnie, gnostyckie "nowinki" zaczęły nas zalewać pierwszą wielką falą. Te dość skromne objętościowo, ale o wielkiej sile dekstrukcyjnego rażenia, tomiki to: "Księga Jogi i Magii" oraz "Teoria & Praktyka Jogi" .

6. Podszepty szatana

Tłumacz - Dariusz Misiuna - opatrzył obie książeczki wstępami. To z nich zaczerpnąłem wiedzę o "Wielkiej Bestii 666" na użytek mojego artykułu. Wydawca - być może dla celów czysto marketngowych, choć trudno mi o tym wyrokować - tak opisał kulisy przygotowania polskiej edycji: I jeszcze jedna sprawa MAGIA. W twórczości Crowleya magia odgrywa ogromną rolę. Przy wydawaniu jego dzieł również. Najpierw z dyskietki dostarczonej przez tłumacza wyparował w niewyjaśnionych okolicznościach cały tekst. Następnie redaktor techniczny, który łamał książkę,dostał gorączkę 40 stopni i chorował przez 2 tygodnie na nieustaloną chorobę. Twardy dysk głównego komputera wydawnictwa rozsypał się powodując ogromne straty. Przepadł po raz kolejny tekst książki oraz 20 innych prac gotowych już do druku i wszystko trzeba było robić od nowa. Następnie maszyna drukarska odmówiła posłuszeństwa w czasie przygotowania książki do druku. Jak na razie to wszystko. Na razie. Ciąg dalszy mógłbym sam dopisać, bo kiedy piszę ten tekst, leczę się z ostrego zapalenia prawego ucha. Czyżby to sam Antychryst wionął weń swym płomiennym oddechem? Robię znak krzyża i piszę dalej.

7. Daleko upadł owoc od Drzewa Świętego Krzyża

Crowley był - jak pisze Misiuna - poetą, pisarzem, podróżnikiem, himalaistą, astmatykiem, kabalistą, joginem, magiem, spożywał niespotykane ilości narkotyków wszelkiego rodzaju, specjalizował się w magii seksualnej, którą uprawiał ze swymi 'szkarłatnymi kobietami', wreszcie uczestniczył we wszystkich znaczących grupach okultystycznych początku XX wieku i stworzył podwaliny własnej religii - THELEMY - która miała się rozprzestrzenić po świecie na gruzach chrześcijaństwa. Cóż to jest ta "thelema"? Słowo wywodzi się z greki i oznacza "wolę". A więc maksymą nowej "wiary" ma być: "Czyń swoją wolę". Co ciekawe młody Crowley swoją młodość spędził na studiowaniu Biblii, ponieważ jego rodzice należeli do radykalnej sekty chrześcijańskiej - Braterstwa Plymouth - przestrzegającej nakazów Pisma św., odbieranych dosłownie. W szkole w Malvern zetknął się z powszechną rozwiązłością seksualną, "zaliczył" erotyczne stosunki z kolegami. (Później miał uprawiać magię seksualną ze swoimi partnerami.) Nie będę streszczał jego burzliwego życia. Wspomnę tylko kilka najistotniejszych i najbardziej spektakularnych epizodów.

8. Jedzta, co chceta

Kiedy w 1904 r. wzywał ("inwokował") egipskiego boga Horusa, demoniczna istota o imieniu Aiwass podyktowała mu trzy rozdziały "Liber AL vel Legis- Księgi Prawa". Jak pisze Dariusz Misiuna: "Crowley był przekonany, że Aiwass jest jego Świętym Aniołem Stróżem, a sam tekst jest proroctwem nowej ery. Objawia on kres ery Ozyrysa, którego personifikacją jest Chrystus, i zapanowanie nowej ery, eonu Horusa, dziecięcia, które mieczem niszczy stary świat, na gruzach którego wzejdzie jutrzenka świata nadludzi, a jedynym przykazaniem będzie 'Czyń Swoją Wolę, Niechaj Będzie Całym Prawem'." Wulgaryzując i spolszczając, można by rzec: "Róbta, co chceta". Misiuna opisuje też, że Crowley był oskarżany o zamordowanie i zjedzenie współtowarzyszy górskiej wyprawy na Kanczendzangę. W związku z tym trudno mi czytać jedynie metaforycznie - następujący fragment "Księgi Jogi i Magii": Któż ma jakieś wyobrażenie o tym, który kąsek zwykłego misjonarza bardziej smakuje prymitywnym epikurejczykom? Można tylko zgadywać, że katolicy są lepszym przysmakiem od prezbiterian. Takie fakty są nieistotne i mogą mieć znaczenie jedynie wtedy, gdy zachodzą. (...) Trudno zaufać kanibalom, rachując, że opowiadanie o ich czynach przekona pobożne stare panny, aby zapewniły ich spiżarnię.

9. Seks, śmierć i zmartwychwstanie (w duszach swych wyznawców)

Seks, seks, seks - to chyba główna siła, która była motorem jego życia, libido bez granic, od chuci homoseksualnej po stosunki ze "szkarłatnymi niewiastami". Wśród perwersyjnych scen na pierwszy plan wysuwa się rytualny stosunek "Wielkiej Bestii 666" ze swym żydowskim kochankiem Victorem Neuburgiem na pustynii Aumale w Algierii. By przekroczyć Otchłań i stać się panem demonów, musiał skonfrontować się z jej potężnym Diabłem, Choronzonem i przeżyć symboliczną śmierć. Po prawdziwej śmierci Crowleya w 1947 r. rozpoczyna się jego prawdziwa kariera, można powiedzieć symboliczne "zmartwychwstanie" Antychrysta. Misiuna podkreśla, jak niezwykły, symptomatyczny (dla mnie szokujący) jest fenomen jego popularności.

O Crowleyu piszą książki, kręcą filmy, śpiewają piosenki. Aluzje do niego czynią gwiazdy muzyki rockowej, powstają coraz liczniejsze zakony okultystyczne na nim się wzorujące. Po śmierci staje się najbardziej żywotnym magiem swojej epoki. Timothy Leary, guru rewolucji psychedelicznej lat 60., ogłasza się jego spadkobiercą i kontynuuje jego poszukiwania w alchemii świadomości. Podobnie jak Crowley zostaje napiętnowany, lecz spadkobierców Bestii jest coraz więcej. Są wśród nich magowie starej daty i specjaliści od neuroprogramowania, konserwatyści i anarchiści, gnostycy i sataniści, dzieło Crowleya jest tak pojemne, że łączy ich wszystkich.

Pewnie nie wszyscy czytelnicy zdają sobie sprawę, jak wielka jest moc oddziaływania "Wielkiej Bestii 666".

10. Blondynka i czarna magia

Poszukując informacji na temat duchowych antenatów Aleisteira Crowleya natrafiłem najpierw na profesjonalną stronę brytyjskiego badacza Julesa Evansa z University of London. Swój artykuł zatytułował "Dzieci Crowleya".

Wideo youtube

Autor rozpoczyna swoją muzyczną podróż ("Magickal Mystery Tour") od grupy "Blondie". Na video "Rapture" dostrzegł bowiem aluzje do voodoo, okultyzmu oraz mistyczną symbolikę. Zastanawiał się, czy to były celowe nawiązania, czy może ona sam nadinpretuje ten ilustracyjny filmik sprzed czterdziestu lat. Okazało się, że się nie mylił, a w temat głębiej wprowadził go basista grupy Gary Lachman, który po swoich wczesnych doświadczeniach z ezoteryką stał się nawet historykiem okultyzmu. Lachman pierwszy raz zetknął się z tym fenomenem w 1975 roku, kiedy grał na basie w grupie Blondie i dzielił mieszkanie z innymi członkami zespołu - Debbie Harry i Chrisem Steinem. Lokum było urządzone według zabawnej, kiczowatej estetyki okultystycznej, pełnej laleczek voodoo i pentagramów. Był też model zakonnicy z odwróconym krzyżem namalowanym na czole. Jednak to był dopiero wstęp. Na poważnie Lachman zapoznał się Aleisterem Crowleyem za pośrednictwem Tommy'ego Ramone ze sławnej grupy "The Ramones". To u niego znalazł odpowiednią lekturę.

Wideo youtube

Po odejściu z zespołu "Blondie" Gary coraz bardziej interesował się pomysłami i rytuałami Crowleya. Pewnego dnia w Los Angeles zapisał się do Ordo Templi Orientis. Dołączył do tego tajnego klubu wyznawców religii Crowleya "Thelemy". Przez jakiś czas bardzo interesował się magią Crowleyan - załatwił sobie płaszcz Maga, wykonał każdy rytuał z "Magii w teorii i praktyce" , wypróbował magię seksualną ze swoją dziewczyną, a nawet spożył opłatek zawierający jej krew menstruacyjną w ramach "mszy gnostyckiej" Crowleya.

Gdy dokonał już pełnego przejścia od punk-rockera do tajemnego maga i pisarza - eksperta do spraw okultyzmu - romans z Crowleyem nagle osłabł. Uznał, że "religia" "Bestii 666" jest tylko jedną długą podróżą ego. Wyrazem tego rozczarowania, czy też odczarowania była jego nowa książka "Aleister Crowley: Magick, Rock and Roll, and the Wickedest Man in the World". ("Aleister Crowley: Magija, rock and roll i najnikczemniejszy człowiek na świecie". "Pisownia "magija" to spolszczenie crowleyańskiego "magick". Crowley dodawał "k" do słowa "magic", aby odróżnić swój system od "zwykłej" magii.). Zdobyłem ten tom analizujący destrukcyjną osobowość Crowleya i jego negatywny wpływ na popkulturę.

Postanowiłem zweryfikować sąd brytyjskiego badacz Julesa Evansa, który po lekturze książki Lachmana napisał: Wpływ Crowleya jest ogromny. Okazuje się, że wszyscy szaleni chrześcijańscy ewangeliści, którzy ostrzegali, że rock and roll jest demoniczny, mieli rację. 'Opłatek' muzyki pop jest przesiąknięty okultyzmem, szczególnie w wysoce egotystycznej wersji Aleistera Crowleya.

11. Gwiazda rocka jako odwrócony pentagram

Wideo youtube

Sławny brytyjski gitarzysta Jimmy Page to kolejny wielki fan Bestii. Słynne motto Crowleya "Do What Thou Wilt" zostało wytłoczone na winylu płyty "Led Zeppelin III". Page zakupił za 1700 $ rękopis Crowleya w Gilbert's Bookshop w Hollywood. Jednak to nie jest największa i najbardziej spektakularna "thelemiańska" inwestycja sławnego rockmena. Page kupił dom Boleskine, posiadłość Aleisteira Crowleya, dwór w Szkocji nieopodal jeziora Loch Ness. Miejsce to okryte było złą sławą, jeszcze zanim w jego posiadanie weszła "Bestia 666". Dwór został zbudowany pod koniec XVIII wieku przez Archibalda Frasera. Według miejscowej legendy w tym miejscu był kiedyś kościół, który zapalił się, grzebiąc w swym wnętrzu zwęglone zwłoki wiernych. Właśnie z powodu tego strasznego wydarzenia Crowley zdecydował się na zakup Boleskine House w 1899 r. Twórca Thelemy wykonywał tam swoje rytuały, przywoływał własnego Anioła Stróża. Jednym z pseudonimów przyjętych przez Crowleya był "Lord Boleskine". Opiekun domostwa Hugh Gillies, poniósł szereg osobistych tragedii, w tym utratę dwojga dzieci. Crowley później twierdził, że jego eksperymenty z czarną magią po prostu wymknęły się spod kontroli. Po drugiej wojnie światowej dom był własnością majora Edwarda Granta. W 1965 roku Grant popełnił samobójstwo w sypialni Crowleya za pomocą strzelby. W 1969 r. Kenneth Anger , eksperymentalny filmowiec, o którym będzie jeszcze mowa w moim artykule, artysta zainteresowany okultyzmem, dowiedział się, że dom figuruje na rynku nieruchomości i wynajął go na kilka miesięcy. Kiedy Jimmy Page o tym usłyszał, kupił dom w 1970 roku. Jimmy Page był kolekcjonerem pamiątek po Crowleyu, wiernym jego czytelnikiem, zafascynowanym ideami Maga. Wierzył, że dwór ma "dobrą atmosferę" do komponowania utworów. Jednak po wyremontowaniu Boleskine House spędził tam niewiele czasu, pozostawiając sprawy pod opieką swojego przyjaciela Malcolma Denta. Chociaż Dent sceptycznie podchodził do zjawisk paranormalnych, wkrótce zaczął doświadczać dziwnych wydarzeń. Po kilku tygodniach usłyszał zagadkowe pomruki z korytarza, które cichły, gdy zbliżał się do ich źródła. Doświadczył także "najbardziej przerażającej nocy w swoim życiu". Obudził go niesamowity hałas, coś, co brzmiało jak parskanie dzikiego zwierzęcia, które nagle zwaliło się przed drzwiami jego sypialni. Dopiero rano Dent ośmielił się otworzyć drzwi i nic tam nie znalazł. Cokolwiek tam było, było czystym złem - oznajmił potem. Wracając Jimmiego Page'a, chociaż nie spędzał w Boleskine House zbyt wiele czasu, zrobił wszystko, co mógł, aby przywrócić dom do stanu, w jakim wyglądałby podczas pobytu Crowleya. Na przykład zlecił artyście Charlesowi Pace'owi namalowanie na ścianach malowideł w stylu Maga. Były one oparte na freskach w opactwie Crowleya w Thelema na Sycylii odkrytych przez Kennetha Angera w 1955 r. Potem dom zmieniał właścicieli, ale to już inna historia.

https://twitter.com/debdjsim/status/607554237183229952

Ciekawsze są "ogniowe" epizody. Boleskine ma bowiem dziwnego pecha.

12. Niech zmogą cię ognie piekielne

23 grudnia 2015 r. pożar strawił 60 procent budynku. Strażacy skoncentrowali się na gaszeniu zachodniego skrzydła domu, ponieważ reszta dworu została poważnie uszkodzona. Poprzednia właścicielka, pani MacGillivray, powiedziała, że skoro rozmiar szkód jest tak poważny, "jest mało prawdopodobne, by Boleskine został kiedykolwiek odbudowany, chyba że ktoś zainteresowany okultyzmem będzie chciał wydać dużo pieniędzy." Ruiny zostały wprowadzone na rynek w kwietniu 2019 r. Nowy nabywca ma przywrócić dom i ogrody do ich pierwotnego projektu. Co ciekawe, zupełnie niedawno - 31 lipca 2019 r. w Boleskine znów wybuchł pożar. Prawdopodobnie było to podpalenie. Pożar zniszczył resztki tego, co pozostało w posiadłości.

Pierwszy raz o pożarze domu Crowleya/Page'a dowiedziałem się z portalu infowars.com. Referował to zdarzenie Leo Zagami, autor książki pt. "Confessions of an Illuminati Vol. 6.66 The Age of Cyber Satan, Artificial Intelligence, and Robotics." ( "Wyznania iluminatów". 6.66 Wiek cyberszatana, sztucznej inteligencji i robotyki"). Informacja była frapująca, natomiast niektóre interpretacje tego zdarzenia wydały mi się za daleko idące. Autor podkreślał między innymi, że do wybuchu ognia doszło 31 lipca, podczas tak zwanej Kanikuły, zwanej też Psią Gwiazdą. Syriusz , często cytowany w pismach Crowleya, świeci wówczas najjaśniej. Zagami słusznie zauważa, że Pan Aleister znany był ze swego zaangażowania w sieć Illuminati oraz z okultystycznych pism, które wpłynęły na ciemną stronę sceny New Age.

Zagami przywołuje jeszcze jedną mroczną legendę związaną z rytuałami O.T.O. i Boleskine House. To historia podziemnego przejścia łączącego dom z pobliskim cmentarzem, o którym mówi się, że był wykorzystywany przez Crowleya, aby otrzymać ludzki proszek kostny używany do nekromancji i działań duchowych związanych z magiczną "Operacją Abramelina". Praktykujący Thelemę - jak pisze Zagami - chorą filozofię religijną Crowleya są nadal pouczani, aby "odwrócić się i skierować twarzą na północ do Boleskine" podczas niektórych magicznych ceremonii, ponieważ jest to ich wersja islamskiej Mekki. Czytam też, w artykule Zagamiego, że ruina została sprzedana w tym roku Fundacji Boleskine House, "związanej z polskim satanistą Marcinem Bartnickim". Sprawdziłem, faktycznie na stronie internetowej fundacji figuruje takie nazwisko, ale czy tę osobę można wiązać z satanizmem? Absolutnie nie mogę tego powiedzieć, bez osobistej deklaracji tego mężczyzny. Zagami pisze też o różnych innych wpływowych postaciach iluminatów z działu prawnego niesławnego Ordo Templi Orientis, jak dawny członek brytyjskiej społeczności wywiadowczej, Andrew Curley , który zwykle otrzymuje specjalne misje, takie jak ta, aby stworzyć ostateczną demoniczną świątynię dla iluminatów na Wyspach Brytyjskich. "Oficjalnym powodem powołania Fundacji Boleskine House jest zebranie pieniędzy na przywrócenie Domu Boleskine do jego pierwotnego stanu historycznego, ale w rzeczywistości starają się ustanowić 'rekolekcje duchowe' dla satanistów." Trudno mi również wyrokować, czy to jest prawda. Cytuję te słowa ze względu na temat wpisu.

13. Inne "Crowleyana" czyli okultyzm w wersji pop

W 1965 roku grupa Lovin' Spoonful trafił do pierwszej dziesiątki hitów Crowleyowskim utworem "Do You Believe in Magic?"

Wideo youtube

W 1967 r. The Beatles przedstawili Maga na okładce ich ósmego albumu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band". John Lennon powiedział kiedyś: "Cały sekret Beatlesów polegał na robieniu tego, co się chce".

Wideo youtube

Mała rzeźba Crowleya pojawia się również na okładce albumu the Doors "Doors 13". Członkowie amerykańskiej grupy podziwiali Bestię 666 jako kogoś, kto "przeszedł na drugą stronę". Był on dla nich mistrzem anarchicznego showbiznesu. Jim Morrison wypowiedział kiedyś bardzo Crowleyowsko: "Interesuje mnie wszystko, co dotyczy buntu, nieporządku, chaosu, a zwłaszcza działalności, która wydaje się nie mieć żadnego sensu".

Rolling Stones i Marianne Faithfull zainteresowali się magią Crowleyowską dzięki twórcy satanistycznych filmów Kennethowi Angerowi. Anger należy do Kościoła Szatana i jest autorem książki "Hollywood Babylon", która przedstawia ciemne sprawy i sprawki gwiazd amerykańskiego kina. Stonesi nieprzypadkowo wydali album "His Satanic Majesties Request" oraz nagrali piosenkę "Sympathy for the Devil". Jagger nakręcił także ścieżkę dźwiękową do filmu Angera pt. "Invocation to my Demon Brother ". Natomiast Marianne Faithful pojawiła się w filmie Angera "Lucyfer Rising", w którym zagrał też przyszły członek "Rodziny" Charlesa Mansona - morderca Bobby Beausoleil. Banda Mansona zamordowała m.in. żonę, zafascynowanego satanizmem, reżysera Romana Polańskiego - Sharon Tate.

Wideo youtube

David Bowie był także wielkim fanem Crowleya - wspomina o nim w piosence "Quicksand". Sławny muzyk był pod dużym wpływem magicznych technik Crowleya, symboliki i filozofii Nadczłowieka. Bowie był głęboko zaangażowany w okultyzm w latach 70., szczególnie podczas tworzenia albumu "Station to Station". Na tej płycie z roku 1976 r. pojawia się nowe wcielenie Bowiego, określane jako The Thin White Duke. Nagrania rozpoczęto zaraz po nakręceniu filmu "Człowiek, który spadł na ziemię". Kiedy artysta nagrywał ten krążek był uzależniony od kokainy. Magija Crowleya dopełniła dzieła psychicznego wyniszczenia. Bowie obawiał się, że przywołał złego demona i że czarownice próbują skraść jego nasienie, by stworzyć satanistyczne dziecię.

Wideo youtube

W latach 80. różne zespoły metalowe były wyraźnie zakochane w "najnikczemniejszym człowieku na świecie". Twórcy Thelemy swój utwór "Mr. Crowley" poświęcił Ozzy Osbourne. Frontmen "Black Sabath" - pytał w nim : " Co ci wpadło do głowy? Och, panie Crowley! Rozmawiałeś ze zmarłymi? Twój styl życia wydaje mi się tak tragiczny/ Z tym całym dreszczykiem / Oszukałeś wszystkich wiernych swoją magią/ Tak, czekałeś na wezwanie szatana/ (...) Chcę wiedzieć, co miałeś na myśli."

Wideo youtube

Iron Maiden nagrał utwór "Moonchild" jako hołd dla jednej z najbardziej znanych powieści Crowleya. W książce toczy się wojna między białymi i czarnymi magami. Biały mag uwodzi słynną tancerkę i przekonuje ją, aby pozwoliła mu się zapłodnić i urodzić boskie dziecko, twierdząc, że jego narodziny zakończą wojnę. Trzeba też wspomnieć Crowleyański z ducha horror SF "Chemical Wedding". Jego fabuła oparta jest na oryginalnym scenariuszu Bruce'a Dickinsona , lidera Iron Maiden . Dickinson wydał też solowy album zatytułowany "The Chemical Wedding" w 1998 r.

Wideo youtube

Grupa "Ministry" ma na swoim koncie kompozycję "Golden Dawn" . Tytuł tego utworu z ich przełomowego albumu "Land of Rape and Honey " jest ukłonem w stronę Hermetycznego Zakonu Złotego Brzasku. Notabene Crowley starł się w nim z jednym z najwybitniejszych na świecie irlandzkim poetą Williamem Butlerem Yeatsem. Crowley -rywalizujący z Yeatsem na niwie poezji i magii - utrzymywał wobec niego jadowitą wrogość . We wspomnianej już przeze mnie powieści "Moonchild" Yeats jest przedstawiony przez Crowleya jako czarny mag Gates, którego zwłoki wykorzystywane są w ohydnym rytuale. Można się zastanawiać, jak twórca Thelemy czuł się w 1923 roku. W tym roku Crowley został wydalony z Sycylii przez Mussoliniego i walczył z uzależnieniem od heroiny. A jego literacki rywal zdobył Nagrodę Nobla.

Wideo youtube

Wracając do tytułu utworu Ministry "Golden Dawn", to loża ta kultywowała magię, eksperymentowała ze zjawiskami paranormalnymi i narkotykami. Cytatem z "Księgi kłamstw" Crowleya" jest tytuł albumu Ministry - "Psalm 69: The Way to Succeed and the Way to Suck Eggs". Tekst ten, którego nie będę w szczegółach tłumaczył, zawiera aluzję i grę słowną nawiązującą do homoseksualnego seksu oralnego.

Wideo youtube

W ostatnich latach, co być może zaskoczy młodszych czytelników, idee Crowleya najwyraźniej wpływają na gwiazdy rapu, takie postacie jak Jay-Z, Kanye West oraz Ciarę- żarliwą praktykantkę seksualnej magii.

Wideo youtube

Popkultura pomaga wtłaczać do głów filozofię "Bestii 666" zwłaszcza młodym ludziom, którzy często nie zdają sobie sprawy, skąd wywodzi się symbolika oraz ideologia zawarta w przekazach popularnych artystów. Oczywiście, ci którzy wskazują na tego typu zjawiska trafiają od razu pod pręgierz, okładani biczem satyry przez "racjonalistów". Łatwo bowiem posługiwać bronią kpiny, określać krytyków okultystycznej popkultury mianem paranoików.

A jednak można znaleźć liczne dowody na to, że - rzekomo - neutralny, niewinny hedonizm, podszyty nieskrępowanym egoizmem to realizacja przykazania Thelemy: czyń to, co chcesz. W naszej, przaśnej, owsianej wersji: "róbta, co chceta". To jest "filozofia" rządząca zachodnim postchrześcijańskim społeczeństwem. Wszyscy mamy być dziećmi Crowleya?