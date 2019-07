Pół wieku temu człowiek stanął na Księżycu. Choć zrobił to w imieniu ludzkości, zostawił za sobą amerykańską flagę. W tym samy czasie te same barwy lśniły na samolotach bombardujących Wietnam. Historia lubi takie heroiczne gesty, bo pozwalają zapomnieć o potwornościach. Naszym prawem jest cieszyć się z osiągnięć człowieka - to oczywiste - ale obowiązkiem o wszystkim pamiętać. Szczególnie o chwilach, gdy uruchamia instynkt nie po to, by podbijać Kosmos, lecz by zabijać drugiego człowieka.

