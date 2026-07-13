Nowe zasady dla Ukraińców. Od 2027 roku koniec z łatwym wjazdem do UE?

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Komisja Europejska przygotowuje największą od 2022 roku zmianę przepisów dotyczących Ukraińców. Jak informuje „Rzeczpospolita”, osoby ubiegające się ochronę tymczasową w Unii Europejskiej będą musiały przedstawić zaświadczenie o wyłączeniu z mobilizacji wojskowej w Ukrainie.

Nowe regulacje mają wejść w życie w marcu 2027 roku i obejmą osoby ubiegające się o status ochronny po raz pierwszy. Zmiany nie będą dotyczyć Ukraińców, którzy już korzystają z ochrony tymczasowej w państwach UE.

Nowe zasady wjazdu Ukraińców do UE. Kogo obejmą przepisy?

Przygotowywana przez Komisję Europejską nowelizacja dyrektywy dotyczącej ochrony tymczasowej ma zmienić zasady przyznawania tego statusu obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną.

Według informacji „Rzeczpospolitej” osoby, które będą chciały otrzymać ochronę tymczasową w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, będą musiały przedstawić dokument potwierdzający wyłączenie z obowiązku mobilizacji wojskowej na Ukrainie. Wymóg ma dotyczyć zarówno kobiet, jak i mężczyzn przyjeżdżających z Ukrainy.

Profesor Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji odpowiedzialny za politykę migracyjną, podkreśla, że nowe ograniczenia nie obejmą osób, które już mają przyznaną ochronę tymczasową.

Nowe rozwiązania nie będą dotyczyć tych, którzy ochronę tymczasową w państwach Unii już posiadają, lecz tych, którzy chcieliby o nią wystąpić – wyjaśnia wiceminister.

Kiedy nowe przepisy UE dla Ukraińców zaczną obowiązywać?

Formalne przyjęcie nowej dyrektywy przez Unię Europejską planowane jest na lipiec. Przepisy nie zaczną jednak obowiązywać od razu. Zgodnie z zapowiedziami państwa członkowskie będą musiały wdrożyć nowe zasady do marca 2027 roku.

Będzie to największa zmiana regulacji dotyczących ochrony tymczasowej od momentu uruchomienia tego mechanizmu w 2022 roku po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Wiceminister Maciej Duszczyk ocenia, że dla Polski zmiany nie będą miały dużego znaczenia, ponieważ już wcześniej zmodyfikowaliśmy własne przepisy dotyczące pobytu obywateli Ukrainy.

Polska zmieniła już przepisy wobec obywateli Ukrainy, wygaszając specustawę, więc zmiany, jakie chce wprowadzić UE, nie mają znaczenia dla naszych krajowych przepisów – powiedział przedstawiciel MSWiA.

Ilu Ukraińców korzysta z ochrony tymczasowej w UE?

Według danych Eurostatu najwięcej obywateli Ukrainy objętych ochroną tymczasową przyjęły Niemcy i Polska. W Niemczech przebywa około 1,2 mln osób korzystających z tego statusu. W Polsce ochronę tymczasową posiada około 960 tys. obywateli Ukrainy.

Dane dotyczące Polski pokazują również skalę grupy objętej szczególnymi regulacjami. W rejestrze PESEL znajduje się obecnie ponad 218 tys. mężczyzn w wieku od 18 do 65 lat posiadających status cudzoziemca UKR.

Ochrona tymczasowa Ukraińców w UE. Co się zmieni?

Obecny system ochrony tymczasowej został wprowadzony przez Unię Europejską po wybuchu wojny na Ukrainie w 2022 roku. Pozwala on obywatelom Ukrainy na legalny pobyt, dostęp do rynku pracy oraz podstawowych usług w państwach członkowskich.

Planowana nowelizacja ma wprowadzić dodatkowe wymagania wobec nowych osób ubiegających się o ten status. Kluczową zmianą będzie konieczność wykazania, że dana osoba jest wyłączona z ukraińskiego obowiązku mobilizacyjnego.

Nowe przepisy mają uporządkować zasady przyznawania ochrony tymczasowej w całej Unii Europejskiej, ale nie zmienią sytuacji milionów Ukraińców, którzy już otrzymali ochronę w krajach wspólnoty.