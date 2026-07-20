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Dramat w rodzinnym domu dziecka. 56-latek z zarzutami

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 lipca (09:55)

Sąd Rejonowy w Szczytnie w Warmińsko-Mazurskiem aresztował 56-letniego mężczyznę, który wraz ze swoją żoną prowadził rodzinny dom dziecka. Według ustaleń reportera RMF FM Piotra Bułakowskiego miał on znęcać się psychicznie nad podopiecznymi i doprowadzać do tzw. innych czynności seksualnych.

Dramat w rodzinnym domu dziecka. 56-latek z zarzutami
Zatrzymana 56-letniego mężczyznę, który wraz z żoną prowadził rodzinny dom dziecka /RMF FM
  • Sąd Rejonowy w Szczytnie aresztował 56-letniego mężczyznę prowadzącego wraz z żoną rodzinny dom dziecka.
  • 56-latek jest podejrzany o psychiczne znęcanie się i doprowadzanie podopiecznych do innych czynności seksualnych.
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Wstrząsające informacje dotyczące rodzinnego domu dziecka w Szczytnie w woj. warmińsko-mazurskim. 

Aresztowany został  56-letni mężczyzna, który wraz ze swoją żoną prowadził taką placówkę. Według ustaleń reportera RMF FM Piotra Bułakowskiego miał on znęcać się psychicznie nad podopiecznymi i doprowadzać do innych czynności seksualnych.

Dowody i działania śledczych

Poszkodowane w tej sprawie są dwie kilkunastoletnie osoby. 

W jednym przypadku chodzi o lata 2015-2021. Dowodem w tej sprawie ma być m.in. wideo nagrane przez jedną z podopiecznych.

Para od wielu lat w Szczytnie prowadziła rodzinny dom dziecka, w którym łącznie - przez wszystkie lata - było kilkanaścioro dzieci i nastolatków. 

W zeszłym tygodniu pod opieką mieli 9 osób, które decyzją sądu zostały już im odebrane.

Śledczy będą teraz sprawdzać m.in., czy pokrzywdzonych podopiecznych mogło być więcej, a także czy żona mężczyzny mogła wiedzieć o zachowaniu swojego męża. 

56-latek został już aresztowany na trzy miesiące. 

Prokuratura nie informuje na razie, czy mężczyzna przyznał się do postawionych mu zarzutów psychicznego znęcania się oraz doprowadzania do innych czynności seksualnych.

Źródło: RMF FM
Tagi: rodzinny dom dziecka

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