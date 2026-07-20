Dramat w rodzinnym domu dziecka. 56-latek z zarzutami

RMF24

Sąd Rejonowy w Szczytnie w Warmińsko-Mazurskiem aresztował 56-letniego mężczyznę, który wraz ze swoją żoną prowadził rodzinny dom dziecka. Według ustaleń reportera RMF FM Piotra Bułakowskiego miał on znęcać się psychicznie nad podopiecznymi i doprowadzać do tzw. innych czynności seksualnych.

Wstrząsające informacje dotyczące rodzinnego domu dziecka w Szczytnie w woj. warmińsko-mazurskim.

Aresztowany został 56-letni mężczyzna, który wraz ze swoją żoną prowadził taką placówkę. Według ustaleń reportera RMF FM Piotra Bułakowskiego miał on znęcać się psychicznie nad podopiecznymi i doprowadzać do innych czynności seksualnych.

Dowody i działania śledczych

Poszkodowane w tej sprawie są dwie kilkunastoletnie osoby.

W jednym przypadku chodzi o lata 2015-2021. Dowodem w tej sprawie ma być m.in. wideo nagrane przez jedną z podopiecznych.

Para od wielu lat w Szczytnie prowadziła rodzinny dom dziecka, w którym łącznie - przez wszystkie lata - było kilkanaścioro dzieci i nastolatków.

W zeszłym tygodniu pod opieką mieli 9 osób, które decyzją sądu zostały już im odebrane.

Śledczy będą teraz sprawdzać m.in., czy pokrzywdzonych podopiecznych mogło być więcej, a także czy żona mężczyzny mogła wiedzieć o zachowaniu swojego męża.

56-latek został już aresztowany na trzy miesiące.

Prokuratura nie informuje na razie, czy mężczyzna przyznał się do postawionych mu zarzutów psychicznego znęcania się oraz doprowadzania do innych czynności seksualnych.