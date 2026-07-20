Dramat w rodzinnym domu dziecka. 56-latek z zarzutami

Wstrząsające informacje dotyczące rodzinnego domu dziecka w Szczytnie w woj. warmińsko-mazurskim.
Aresztowany został 56-letni mężczyzna, który wraz ze swoją żoną prowadził taką placówkę. Według ustaleń reportera RMF FM Piotra Bułakowskiego miał on znęcać się psychicznie nad podopiecznymi i doprowadzać do innych czynności seksualnych.
Dowody i działania śledczych
Poszkodowane w tej sprawie są dwie kilkunastoletnie osoby.
W jednym przypadku chodzi o lata 2015-2021. Dowodem w tej sprawie ma być m.in. wideo nagrane przez jedną z podopiecznych.
Para od wielu lat w Szczytnie prowadziła rodzinny dom dziecka, w którym łącznie - przez wszystkie lata - było kilkanaścioro dzieci i nastolatków.
W zeszłym tygodniu pod opieką mieli 9 osób, które decyzją sądu zostały już im odebrane.
Śledczy będą teraz sprawdzać m.in., czy pokrzywdzonych podopiecznych mogło być więcej, a także czy żona mężczyzny mogła wiedzieć o zachowaniu swojego męża.
56-latek został już aresztowany na trzy miesiące.
Prokuratura nie informuje na razie, czy mężczyzna przyznał się do postawionych mu zarzutów psychicznego znęcania się oraz doprowadzania do innych czynności seksualnych.