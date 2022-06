Iga Świątek od początku wojny nie kryje swojego wsparcia i solidarności z przyjaciółmi z Ukrainy. Od miesięcy wraz z swoim zespołem pracowała nad wydarzeniem, które pozwoli przekuć jej wpływ w realną pomoc. Już w sobotę 23 lipca w TAURON Arenie Kraków odbędzie się mecz pokazowy, z którego całkowity dochód zostanie przekazany na wsparcie dzieci i nastolatków dotkniętych wojną w Ukrainie.

- Od dłuższego czasu wspominałam, że wraz z zespołem pracujemy nad inicjatywą pomocową dla Ukrainy. W czwartek o 18.00 wystartuje sprzedaż biletów na wyjątkowy mecz charytatywny, do którego zaprosiłam polskich i ukraińskich tenisistów: Agnieszkę Radwańską, Elinę Svitolinę, Serhija Stachowskiego i Martyna Pawelskiego. Wspólnie chcemy poprzez tenis okazać solidarność z Ukrainą oraz realnie pomóc najmłodszym Ukraińcom cierpiącym z powodu wojny - mówi najlepsza tenisistka na świecie, Iga Świątek.

Wydarzenie odbędzie się w sobotę 23 lipca o 12.00 i będzie dostępne nie tylko dla prawie 15 tysięcy widzów w TAURON Arenie Kraków, ale też dla telewidzów TVP, TVP Sport oraz użytkowników tvpsport.pl i aplikacji mobilnej TVP Sport. Agnieszka Radwańska wraz z ukraińskim tenisistą Serhijem Stachowskim zagra mecz deblowego miksta przeciwko Idze i świetnie rokującemu polskiemu juniorowi Martynowi Pawelskiemu. Głównym punktem programu będzie jeden set singla rozegrany między dwiema najlepszymi polskimi tenisistkami - Igą Świątek i Agnieszką Radwańską. Cały mecz będzie sędziowała najlepsza ukraińska tenisistka, wielokrotna zwyciężczyni turniejów WTA Elina Svitolina. Gościem specjalnym wydarzenia reprezentującym Ukrainę będzie także były piłkarz Andrij Szewczenko.

Pomysłodawczynią i inicjatorką wydarzenia jest IGA ŚWIĄTEK ze swoim zespołem, event współorganizuje wraz z agencją event-factory. Gospodarzem jest Miasto Kraków. Głównym sponsorem wydarzenia jest PZU. Patroni medialni to oficjalny nadawca TVP Sport oraz RMF, ONET i AMS. Partnerzy techniczni to ASICS, Tecnifibre i Polski Związek Tenisa.

Cały dochód z wydarzenia zostanie przekazany na wsparcie dla dzieci i nastolatków dotkniętych wojną w Ukrainie. Środki trafią do trzech organizacji: oficjalnego funduszu pomocowego Ukrainy UNITED 24, fundacji Eliny Svitoliny oraz UNICEF Polska.

- To będzie wyjątkowe wydarzenie. Takiego nigdy dotąd nie było. Wojna w Ukrainie zmobilizowała nas wszystkich byśmy wsparli ofiary oraz instytucje, które dzięki swoim działaniom zmniejszają tragedie, jaka towarzyszy wojnie w Ukrainie. Jestem zaszczycona, że będę tego dnia z tak wspaniałymi koleżankami i kolegami z kortu grać w słusznej sprawie. Siła sportu teraz nabiera jeszcze większego znaczenia. Teraz jesteśmy razem dla Ukrainy - komentuje Agnieszka Radwańska.

Iga Świątek i Przyjaciele to wydarzenie, które ma połączyć Polaków, Ukraińców i fanów sportu z całego świata we wspólnym wsparciu dla Ukrainy. To nie tylko szansa na pozyskanie środków finansowych, które zasilą programy niosące pomoc dzieciom i nastolatkom dotkniętym wojną. To także wydarzenie sportowe, które ma dawać radość poprzez tenis i pokazać, jaką siłę ma sport, kiedy łączy nas ponad podziałami w pomaganiu.

- Kraków jest miastem otwartym. Miastem wielokulturowym. Kilka miesięcy temu krakowianki i krakowianie oraz wszyscy Polacy otworzyli swoje serca i pomogli naszym przyjaciołom ze Wschodu. Jestem przekonany, że tak samo będzie i teraz, podczas sprzedaży biletów na charytatywny mecz tenisowy, na który mam zaszczyt zaprosić wszystkich wraz z najlepszą tenisistką świata, Igą Świątek - mówi Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Jako Miasto Kraków jesteśmy dumnym gospodarzem tego wydarzenia. Dzięki zaangażowaniu miłośników sportu, a wiem, że w Krakowie jest ich sporo, wesprzemy dzieci, których spokojne życie przerwało okrucieństwo wojny w Ukrainie. Kibicując w TAURON Arenie Kraków, będziemy równocześnie pomagać - dodaje Prezydent Majchrowski.

Link do sprzedaży biletów na www.igaswiatek.pl. Sprzedaż biletów ruszy w czwartek 30 czerwca o godzinie 18.00.

Organizatorzy: Iga Świątek wraz z zespołem, event-factory

Patroni medialni: TVP Sport, RMF, ONET, AMS

Sponsor główny: PZU

Gospodarz wydarzenia: MIASTO KRAKÓW

Partnerzy: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Ticket Master

Partnerzy techniczni: Polski Związek Tenisa, ASICS, Tecnifibre

