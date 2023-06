Iga Świątek gra z Czeszką Karoliną Muchovą w finale French Open. Polska tenisistka ma szansę wygrać w czwartej wielkoszlemowej imprezie w karierze. W 2020 roku triumfowała w Paryżu, a w 2022 ponownie w stolicy Francji i w Nowym Jorku.

Iga Świątek / Christophe Petit-Tesson / PAP/EPA

Podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego ma szansę zostać pierwszą od 2007 roku zawodniczką, która obroniła tytuł na kortach im. Rolanda Garrosa. 16 lat temu dokonała tego Belgijka Justine Henin triumfując trzeci raz z rzędu.



22-letnia Polka grała z Muchovą wcześniej tylko raz. Cztery lata temu uległa Czeszce w turnieju w Pradze 6:4, 1:6, 4:6. Zawodniczki znają się jednak znacznie lepiej niż wynika to z historii ich oficjalnych spotkań, bo często ze sobą trenowały.



Muchova w wielkoszlemowym finale zameldowała się po raz pierwszy w karierze. W dorobku ma jeden wygrany turniej WTA - w 2019 roku w Seulu. W finale pokonała... Magdę Linette 6:1, 6:1.

Zwyciężczyni otrzyma 2,3 mln euro, a pokonana połowę tej kwoty. Bez względu na wynik finału Świątek zachowa prowadzenie w rankingu.

Co warto wiedzieć o rywalce Świątek?

Czeszka pochodzi ze sportowej rodziny co akurat łączy ją ze Świątek. Ojciec Muchovej - Josef Mucha był piłkarzem. Występował np. w Sigmie Ołomuniec. W 1996 roku zagrał zresztą w dwóch spotkaniach tego zespołu przeciwko Hutnikowi Kraków w eliminacjach Pucharu UEFA. Starszy brat tenisistki - Filip Mucha jest z kolei bramkarzem. Zimą trafił do klubu FK Teplice. W ramach hobby czeska tenisistka gra na gitarze. Jak mówiła w niedawnym wywiadzie zna kilka podstawowych akordów, co jednak daje możliwość zagarnia wielu piosenek.