Na stadionie PGE Narodowym w Warszawie trwa mecz Realu Madryt i Atalanty Bergamo w ramach Superpucharu UEFA. Wynik spotkania to na razie 2:0 dla Realu. Dziś po raz pierwszy jako piłkarz "Królewskich" na murawę wybiegł francuski zawodnik Kylian Mbappe, który tego lata przeszedł z Paris Saint-Germain do Realu Madryt. Jest to debiut 25-letniego napastnika w hiszpańskim klubie.