Robert Lewandowski po raz kolejny udowodnił, że jest jednym z najlepszych napastników na świecie! Polski zawodnik wyrównał rekord Gerda Müllera i zdobył 40 bramek w jednym sezonie. Spotkanie Bayernu Monachium z Freiburgiem trwa.

Robert Lewandowski / LennartPreiss / PAP/EPA

Robert Lewandowski zdobył swoją 40. bramkę w sezonie z rzutu karnego. Po golu Polaka w 26. minucie Bayern Monachium prowadził na wyjeździe z SC Freiburg 1:0 w 33. kolejce. W 29. minucie do wyrównania doprowadził obrońca gospodarzy Manuel Gulde.

Po trafieniu do siatki Polak podciągnął koszulkę do góry i zaprezentował inną, z podobizną Muellera i napisem: "4ever Gerd".



Wcześniej takiego wyczynu w Bundeslidze w sezonie 1971/1972 dokonał Gerd Müller.



Indywidualny cel Roberta Lewandowskiego na ten sezon był przez chwilę zagrożony. W czwartek Polskę i Niemcy obiegły doniesienia "Bilda" o rzekomej kontuzji polskiego napastnika. Lewandowski opuścił trening po 40 minutach. Schodził do szatni w towarzystwie lekarzy, z grymasem bólu na twarzy; "wyglądał na wkurzonego" - alarmował niemiecki tabloid. Po dwóch godzinach Bayern wydał krótkie oświadczenie, w którym poinformował, że Lewandowski odbył krótszą jednostkę treningową, by odpowiednio gospodarować swoimi siłami.

Ta wieść uspokoiła zarówno fanów piłkarskich statystyk, kibiców samego piłkarza, a przede wszystkim polskich kibiców, którzy obiecują sobie wiele po występie Roberta Lewandowskiego na tegorocznych mistrzostwach Europy.

Długa droga do rekordu

Robert Lewandowski rozgrywa 11. sezon w Bundeslidze, ale dopiero po raz trzeci przekroczył granicę 30 trafień. W 2016 zakończył rozgrywki z dorobkiem 30, przed rokiem - 34, a teraz ma już 40.

Na ten wynik w bieżącym sezonie zapracował w 28 spotkaniach, bo pięć opuścił - wiosną cztery z powodu kontuzji, a w jednym trener Hansi Flick pozwolił mu odpocząć. Z meczów, w których zagrał, w czterech jego nazwiska nie było wśród strzelców. Z drugiej strony skompletował aż pięć hat-tricków, w tym raz zdobył cztery gole.