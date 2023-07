Ekipa z Madrytu ma zapłacić za utalentowanego nastolatka 20 milionów euro, czyli o 2,5 mln więcej, niż wynosiła wspomniana klauzula, a na dodatek wypłaci tureckiemu klubowi 20 proc. z późniejszej sprzedaży pomocnika.

Wkrótce mają zostać podpisane umowy, po czym Turek będzie mógł się przenieść do Hiszpanii.

Wygląda więc na to, że Arda Guler jest kolejnych piłkarzem w ciągu ostatnich lat, o którego batalię Real wygrał z Barceloną.

W kręgu zainteresowań "Dumy Katalonii" byli m.in. Vinicius Junior, Rodrygo, Eduardo Camavinga czy 16-letni Brazylijczyk Endrick. Wszyscy zdecydowali się podpisać kontrakty z "Królewskimi".

"Turecki Messi"

Arda Guler trafił do Fenerbahce w 2021 roku. W tym czasie - jak podaje portal Transfermarkt - wystąpił w 81 spotkaniach, w których zdobył 23 bramki i zaliczył 25 asyst.

18-latek jest lewonożnym ofensywnym pomocnikiem, który również może grać na prawym skrzydle, by schodzić do środka i uderzać z dystansu na bramkę lub kreować sytuacje kolegom.

Media w Turcji określają go "tureckim Messim", a to ze względu na jego kreatywność i zdolność do posyłania decydujących podań.