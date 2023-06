Dotychczasowy bilans Polski w rywalizacji z Niemcami to zaledwie jedno zwycięstwo, siedem remisów i 13 porażek.



Właśnie na PGE Narodowym Biało-Czerwoni jedyny raz wygrali z tym rywalem - w październiku 2014 roku 2:0 w kwalifikacjach Euro 2016. W rewanżu we wrześniu 2015 we Frankfurcie ówcześni mistrzowie świata byli już lepsi - zwyciężyli 3:1.



Później obie jedenastki zagrały jeszcze tylko raz - w czerwcu 2016 w fazie grupowej mistrzostw Europy we Francji było 0:0.