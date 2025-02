Jest decyzja PZPN w sprawie tego, gdzie będzie grać piłkarska reprezentacja Polski. Jak się dowiedział nieoficjalnie reporter RMF FM, najbliższe mecze eliminacji do mistrzostw świata 2026 odbędą się na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie.

Robert Lewandowski i Piotr Zieliński / Jamie Johnston/Imago Sport and News / East News

Wygląda na to, że Polski Związek Piłki Nożnej rozwiązuje sprawę kompromisowo i częściowo - informuje nasz reporter.

Marcowe mecze eliminacji mundialu z Litwą i Maltą mają zostać rozegrane na PGE Narodowym.

Ale już czerwcowe spotkanie towarzyskie i wrześniowy mecz eliminacji mundialu 2026 z Finlandią mają zostać rozegrane w Chorzowie, na Stadionie Śląskim.

Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, w czerwcu w meczu towarzyskim rywalem Polaków ma być Mołdawia, więc będzie okazja do rewanżu za kompromitującą porażkę w eliminacjach do Euro 2024.

Wygląda też na to, że ostateczną decyzję co do tego, gdzie będzie grać reprezentacja Polski, PZPN chce odłożyć do wyborów nowego prezesa - te odbędą się pod koniec czerwca.

Piłkarskie mistrzostwa świata w 2026 roku odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku.

Zamieszanie w sprawie meczów kadry

Od kilku tygodni trwa zamieszanie w sprawie tegorocznych meczów piłkarskiej reprezentacji Polski. PZPN początkowo nie porozumiał się ze spółką zarządzającą Stadionem Narodowym w Warszawie i chciał, by wszystkie tegoroczne mecze Biało-Czerwoni rozgrywali na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Początkowo taki zapis znalazł się w uchwale, która miała być głosowana na posiedzeniu zarządu PZPN-u w styczniu. W tej sprawie zainterweniował jednak zarówno premier, jak i minister sportu i ruszyły rozmowy, aby piłkarska kadra nie opuszczała Warszawy i Stadionu Narodowego.