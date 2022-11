Bodoe/Glimt będzie rywalem Lecha Poznań w barażu o awans do 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji. Pierwszy mecz rozegrany zostanie w Norwegii 16 lutego, a rewanż - w stolicy Wielkopolski tydzień później. Losowanie odbyło się w poniedziałek w Nyonie.

Piłkarze Lecha Poznań / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Lech zajął drugie miejsce w grupie C Ligi Konferencji, z której bezpośrednio do 1/8 finału awansował hiszpański Villarreal. "Kolejorz" musi więc walczyć o awans do tej rundy w barażu z drużyną, która zakończyła fazę grupową Ligi Europy na trzeciej pozycji.

Bodoe/Glimt znajduje się w najlepszym momencie w swojej historii. W 2020 roku po raz pierwszy wywalczyło mistrzostwo kraju, a sukces ten klub powtórzył rok później.

Na europejskiej arenie zespół z ok. 50-tysięcznego miasta Bodoe dał się już poznać innemu polskiemu klubowi - w sezonie 2020/21 rywalizował z Legią Warszawa w 1. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów i oba te spotkania przegrał (2-3 w Norwegii i 0-2 w Polsce).

W trwającym sezonie Ligi Europy był trzeci w grupie A z Arsenalem Londyn, PSV Eindhoven i FC Zurich. Zdobył w niej cztery punkty.

W innej parze barażowej Karabach Agdam, który w lipcu wyeliminował Lecha w 1. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, zmierzy się z KAA Gent. Z kolei Fiorentina, której piłkarzem jest Szymon Żurkowski, zagra ze Sportingiem Braga, a Łudogorec Razgrad Jakuba Piotrowskiego rywalizować będzie z Anderlechtem Bruksela.

Pozostałe pary tworzą: Trabzonspor i FC Basel, Lazio Rzym i CFR Cluj, AEK Larnaka i Dnipro-1 oraz Sheriff Tyraspol i Partizan Belgrad.

Zwycięzcy baraży awansują do 1/8 finału, gdzie już czekają na nich zespoły, które zajęły pierwsze miejsca w grupach Ligi Konferencji. Losowanie par tej rundy zaplanowano na 24 lutego.

Finał zostanie rozegrany 7 czerwca w Pradze.

Pary baraży o awans do 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji (na pierwszym miejscu gospodarz pierwszego meczu):

Bodoe/Glimt - Lech Poznań

Karabach Agdam - KAA Gent

Trabzonspor - FC Basel

Lazio Rzym - CFR Cluj

Sporting Braga - Fiorentina

AEK Larnaka - Dnipro-1

Sheriff Tyraspol - Partizan Belgrad

Łudogorec Razgrad - Anderlecht Bruksela