Selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa ogłosił dziś nazwiska 26 piłkarzy i dodatkowego bramkarza na zgrupowanie w Opalenicy, którym biało-czerwoni 24 czerwca rozpoczną przygotowania do mistrzostw Europy. Największym zaskoczeniem jest brak Kamila Grosickiego, który znalazł się jedynie na liście rezerwowej.

Selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa ogłosił nazwiska 26 piłkarzy powołanych na mistrzostwa Europy, a także dodatkowego bramkarza, którym jest Radosław Majecki. Poznaliśmy też listę rezerwowych. W razie kontuzji, do 1 czerwca możliwe są zmiany w składzie. Z powodu pandemii Covid-19 UEFA zdecydowała, że kadry uczestników ME będą liczniejsze niż zwyczajowo, gdy składały się z 23 piłkarzy.

Lista powołań na zgrupowanie przed EURO 2020



Bramkarze:

Łukasz Fabiański (West Ham United),

Radosław Majecki (As Monaco),

Łukasz Skorupski (FC Bologna),

Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn);

Obrońcy:

Jan Bednarek (Southampton FC),

Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua),

Paweł Dawidowicz (Hellas Werona),

Kamil Glik (Benevento),

Michał Helik (Barnsley FC),

Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów),

Kamil Piątkowski (Raków Częstochowa),

Tymoteusz Puchacz (Lech Poznań),

Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa);

Pomocnicy:

Przemysław Frankowski (Chicago Fire),

Kamil Jóźwiak (Derby County),

Mateusz Klich (Leeds United),

Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin),

Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa),

Karol Linetty (FC Torino),

Jakub Moder (Brighton&Hove Albion),

Przemysław Płacheta (Norwich City),

Piotr Zieliński (FC Napoli);

Napastnicy:

Dawid Kownacki (Fortuna Duesseldorf),

Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - kapitan,

Arkadiusz Milik (Olympique Marsylia),

Karol Świderski (PAOK Saloniki),

Jakub Świerczok (Piast Gliwice).



Lista rezerwowych , w razie kontuzji podstawowych zawodników:

Rafał Augustyniak,

Kamil Grosicki,

Robert Gumny,

Sebastian Szymański.



Do 1 czerwca można wymienić każdego kontuzjowanego zawodnika. Ostateczna kadra zostanie ogłoszona właśnie tego dnia.

Sousa: Przy podejmowaniu takich decyzji emocje zawsze odstawiam na bok

Największym zaskoczeniem jest fakt, że Kamil Grosicki znalazł się jedynie na liście rezerwowej. Trudno było podjąć decyzję, bo wiem, jaki on poziom reprezentuje. Przy podejmowaniu takich decyzji emocje zawsze odstawiam na bok. Muszę patrzeć, jaki wkład mogą wnieść poszczególni zawodnicy, aby były dobre wyniki - skomentował tę decyzję Sousa.



Portugalczyk zdradził, że to Wojciech Szczęsny będzie podstawowym bramkarzem podczas turnieju Euro 2020. W towarzyskim spotkaniu z Rosją szansę między słupkami otrzyma ktoś inny. Natomiast Szczęsny pozostaje naszym numerem jeden - przyznał selekcjoner biało-czerwonych.









Zawodnicy wykluczeni przez kontuzje

Sousa nie mógł liczyć na kilku piłkarzy mogących się znaleźć w kręgu jego zainteresowań. W ostatnich dniach kontuzje wykluczyły Krzysztofa Piątka z Herthy Berlin i Arkadiusza Recę z Crotone, którzy grali już pod jego wodzą w marcowych meczach eliminacji mistrzostw świata. Wcześniej poważne urazy sprawiły, że szanse udziału w ME stracili Jacek Góralski i Krystian Bielik.



Zgrupowanie w wielkopolskiej Opalenicy potrwa od 24 maja do 8 czerwca. W jego trakcie polscy piłkarze zagrają dwa towarzyskie spotkania - 1 czerwca z Rosją we Wrocławiu i 8 czerwca z Islandią w Poznaniu. Od 9 czerwca bazą kadry będzie jeden z sopockich hoteli.



Występ w fazie grupowej ME, które rozpoczną się 11 czerwca, biało-czerwoni zainaugurują trzy dni później meczem ze Słowacją w Sankt Petersburgu. Pięć dni później w Sewilli ich rywalem będzie Hiszpania, a 23 czerwca ponownie w Rosji zmierzą się ze Szwecją.