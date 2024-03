Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) jest przeciwna proponowanym przez organ odpowiedzialny za przepisy gry (IFAB) niebieskim kartkom, czyli czasowym wykluczeniom zawodników z meczu. "Ten temat dla nas nie istnieje" - podkreślił szef FIFA Gianni Infantino.

Gianni Infantino / YOAN VALAT / PAP

W sobotę odbywa się zgromadzenie IFAB, czyli Międzynarodowej Rady Futbolu, podczas którego prawdopodobnie m.in. zapadnie decyzja o wdrożeniu niebieskich kartek w niektórych profesjonalnych rozgrywkach.

Taka kartka miałaby być czymś pomiędzy żółtą, a czerwoną i oznaczałaby usunięcie piłkarza z boiska na 10 minut, np. za niesportowe zachowanie lub tzw. faule taktyczne. Rozwiązania testowano już na poziomie amatorskim.

Nie będzie żadnych niebieskich kartek w elitarnych rozgrywkach. Ten temat dla nas nie istnieje. FIFA jest im całkowicie przeciwna. Jeszcze do niedawna nawet o tym nie wiedziałem, jako szef FIFA, a FIFA ma coś do powiedzenia w IFAB. Jeśli szukacie nagłówka, to proponuję: "Czerwona kartka dla niebieskiej kartki" - powiedział w piątek dziennikarzom Infantino.

Jak dodał, FIFA zawsze jest gotowa na dyskusje o nowych pomysłach i propozycjach. Ale trzeba też chronić ducha i tradycję tego sportu. Nie ma czegoś takiego jak niebieska kartka - powtórzył.

Zgromadzenie IFAB odbywa się w szkockiej miejscowości Loch Lomond nieopodal Glasgow.