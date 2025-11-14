Prezes FC Barcelony, Joan Laporta, ogłosił, że klub planuje postawić pomnik Lionela Messiego przed nowo wyremontowanym stadionem Camp Nou. To wyraz uznania dla najlepszego strzelca w historii klubu, który niedawno odwiedził Barcelonę po raz pierwszy od swojego odejścia w 2021 roku.

FC Barcelona planuje postawić pomnik Lionela Messiego przed odnowionym stadionem Camp Nou, by uhonorować swojego najwybitniejszego piłkarza.

Prezes Joan Laporta podkreślił, że Messi na zawsze pozostanie związany z klubem, choć jego powrót do gry jest nierealny ze względu na kontrakt z Interem Miami.

Camp Nou po blisko 900 dniach remontu ponownie otwiera się dla kibiców, a pierwszy oficjalny mecz odbędzie się 22 listopada przeciwko Athletic Bilbao.

38-letni Messi wrócił do Barcelony w ubiegłym tygodniu, by zobaczyć odnowiony stadion. Wizyta miała dla niego szczególne znaczenie.

"Wczoraj wróciłem do miejsca, za którym tęsknię całą duszą. Miejsca, gdzie byłem niewyobrażalnie szczęśliwy, gdzie wy sprawialiście, że tysiąc razy czułem się najszczęśliwszą osobą na świecie. Oby pewnego dnia udało mi się wrócić — i to nie tylko po to, żeby się pożegnać jako piłkarz, czego nigdy nie mogłem zrobić..." - napisał w mediach społecznościowych.

Klub szykuje wyjątkowy hołd

Joan Laporta potwierdził, że zarząd klubu już omawiał plany upamiętnienia argentyńskiego mistrza świata.

Messi zawsze będzie związany z Barceloną, wie, że drzwi są dla niego zawsze otwarte. Mamy dla niego absolutny szacunek, zasługuje na szczególny hołd - podkreślił prezes.

Dodał, że pomnik Messiego powinien stanąć na Camp Nou, obok monumentów Johana Cruyffa i Laszlo Kubali.

Laporta odniósł się także do spekulacji na temat ewentualnego powrotu Messiego do gry w Barcelonie. Określił ten scenariusz jako "nierealny", przypominając o obowiązującym kontrakcie piłkarza z Interem Miami, który został niedawno przedłużony.

Messi - legenda Blaugrany

Lionel Messi dołączył do akademii Barcelony w wieku 13 lat. W barwach katalońskiego klubu rozegrał 778 meczów, zdobywając 672 bramki. Poprowadził drużynę do 10 tytułów mistrza Hiszpanii, siedmiu krajowych pucharów, czterech triumfów w Lidze Mistrzów oraz trzech klubowych mistrzostw świata.

Messi odszedł z "Barcy" w 2021 r. W tle były m.in. regulacje finansowe La Liga i sytuacja ekonomiczna klubu. W związku z tym, że stało się to w środku lata, Argentyńczyk nie miał nawet szansy zagrać w pożegnalnym meczu. Żegnając się w trakcie konferencji prasowej, miał łzy w oczach.

Nowe otwarcie Camp Nou

Stadion Camp Nou, zamknięty przez blisko 900 dni z powodu remontu, został ponownie otwarty w ubiegły piątek. Na treningu drużyny pojawiło się ponad 20 tysięcy kibiców. Pierwszy oficjalny mecz na odnowionym obiekcie Barcelona rozegra 22 listopada, a rywalem w 13. kolejce La Liga będzie Athletic Bilbao.