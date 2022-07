Bramkarz Legii Warszawa otrzyma Złotą Odznakę Zasłużony Dla Polskiego Sportu - ujawnił w RMF FM Minister Sportu Kamil Bortniczuk. Odznaczenie ma zostać wręczone stołecznemu bramkarzowi w trakcie środowego meczu pożegnalnego.

Artur Boruc / Shutterstock

Przyznałem Arturowi Borucowi Złotą Odznakę Zasłużony Dla Polskiego Sportu. Jeżeli będzie taka możliwość, to chciałbym ją w trakcie najbliższego mu to odznaczenie wręczyć - mówi w RMF FM Kamil Bortniczuk. Jak zaznaczył, "to jest najwyższe odznaczenie resortowe, które jest w gestii Ministra Sportu".

Artur Boruc kończy karierę w najbliższą środę. 20 lipca o godz. 18 Legia Warszawa z Borucem w składzie zmierzy się z Celtikiem Glasgow.

Boruc jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich bramkarzy. Karierę zaczynał w Pogoni Siedlce, ale skrzydła rozwinął w Legii Warszawa. To z niej ruszył na podbój Europy. Grał w Celtiku, Fiorentinie, Southampton i Bournemouth, skąd na dwa sezony wrócił do Legii Warszawa.

Piłkarz był także 65-krotnym Reprezentantem Polski w latach 2004-2017. Jest rekordzistą pod względem liczby występów roli reprezentacyjnego bramkarza. Grał w Mistrzostwach Świata w 2006 oraz Mistrzostwach Europy w latach 2008 i 2016.

Teraz definitywnie kończy karierę piłkarską.