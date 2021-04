Andrzej Bargiel himalaista i narciarz ekstremalny zdobył dziewiczy szczyt Yawash Sar II w Karakorum i zjechał z niego na nartach. Do tej pory nikomu w historii nie udało się stanąć na wierzchołku sięgającym 6 178 m n.p.m.

Celem wyprawy KARAKORAM SKI EXPEDITION było zdobycie i zjechanie na nartach z dwóch sześciotysięczników - położonego w Dolinie Hushe szczytu Laila Peak (6 096 m n.p.m.) o wyjątkowo charakterystycznym kształcie, uznawanego za jeden z najpiękniejszych szczytów na świecie oraz znajdującego się w Dolinie Ghidims-Dur dziewiczego szczytu Yawash Sar II (6 178 m n.p.m.).

Oba szczyty znajdują się pakistańskim Karakorum, drugim pod względem wielkości paśmie górskim na Ziemi, położonym w centralnej Azji - u styku granic Pakistanu, Indii i Chin.

Planowana przez Andrzeja Bargiela i jego ekipę wyprawa jest planowana na około 4-5 tygodni. Jej pierwszym etapem był zjazd na nartach z Yawash Sar II, a w drugiej kolejności z Laila Peak.

Kim jest Andrzej Bargiel?

Andrzej Bargiel, rocznik 1988, wychował się w Łętowni w Małopolsce. Od najmłodszych lat wykazywał talent do narciarstwa i skialpinizmu. Jako nastolatek przeprowadził się do Zakopanego, aby rozwijać swoje umiejętności pod okiem starszego brata Grzegorza. Bardzo szybko okazało się, że posiada ponadprzeciętne predyspozycje do sportów wytrzymałościowych. Jest trzykrotnym mistrzem Polski w skialpiniźmie, trzecim w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, rekordzistą świata w biegu na Elbrus.

Od 2013 roku realizuje swój autorski projekt HIC SUNT LEONES, którego celem jest szybkościowe wejście, bez użycia tlenu i zjazdy na nartach z najwyższych szczytów Ziemi. Mieszka i trenuje w Zakopanem.

Jest pierwszym Polakiem, który zjechał na nartach z wierzchołka ośmiotysięcznika Sziszapangma (SHISHAPANGMA SKI CHALLENGE 2013). W 2014 roku ustanowił 2 rekordy świata: rekordowy czas wejścia na szczyt Manaslu (14h 5 min) oraz rekordowy czas wejścia na szczyt z zejściem (zjazdem) do bazy (21h 14min). Jako drugi człowiek w historii (pierwszy Polak) zjechał z tego szczytu na nartach do bazy (MANASLU SKI CHALLENGE 2014). Rok później w ramach wyprawy BROAD PEAK SKI CHALLENGE 2015 zdobył szczyt i jako pierwszy człowiek na świecie zjechał z niego na nartach. W 2016 roku otrzymał tytuł "Śnieżnej Pantery" za pobicie (o 12 dni) rekordu świata w zdobyciu pięciu siedmiotysięczników położonych na terenie byłego ZSRR.

Największym sukcesem sportowca jest projekt K2 SKI CHALLENGE 2018 polegający na zdobyciu szczytu i historycznym zjeździe na nartach z wierzchołka tej niezwykle trudnej i wymagającej technicznie góry, czego nie udało się dokonać wcześniej żadnemu człowiekowi na świecie.

W 2019 roku, w trakcie wyprawy na Mount Everest (EVEREST SKI CHALLENGE 2019), ze względu na złą pogodę i niebezpieczeństwo związane z ogromnym (50 m wysokości i 30 m szerokości) serakiem zwisającym 800 metrów nad lodowcem i odczepionym od podłoża, podjął decyzję o przerwaniu wyprawy.

HIC SUNT LEONES to sentencja łacińska służąca do oznaczania obszarów nieodkrytych, krajów nieznanych. To też niepowtarzalny projekt narciarski, którego pomysłodawcą jest Andrzej Bargiel. Zainspirowany doświadczeniami, postanowił odczarować stereotyp himalaisty "męczennika" i wykorzystać swoje dotychczasowe doświadczenie w samodzielnym organizowaniu wypraw.



Projekt ma na celu zjazdy z najwyższych szczytów Ziemi oraz udowodnienie, że narciarstwo jest możliwe nawet na dachu świata. Wydarzeniem inicjującym ideę było SHISHAPANGMA SKI CHALLENGE, pierwsza polska narciarska wyprawa w Himalaje, której celem było zdobycie w jak najkrótszym czasie szczytu Sziszapangmy (8 013 m n.p.m.) oraz zjazd na nartach z wierzchołka góry.