Reprezentacja Polski siatkarek jest już prawie gotowa do rywalizacji w mistrzostwach Europy w roli gospodarza. Swój pierwszy mecz biało-czerwone rozegrają w łódzkiej hali Atlas Arena w piątek ze Słowenią. W poniedziałek podopieczne trenera Jacka Nawrockiego rozpoczęły w Łodzi bezpośrednie przygotowania do meczu otwarcia i całego turnieju. Kadra podchodzi do zawodów z ogromnymi ambicjami, ale trener Jacek Nawrocki tonuje nastroje i przypomina, że ma do dyspozycji bardzo młody zespół, którego siła objawi się dopiero w kolejnych latach. Mamy zaproszenia VIP na tę imprezę.

