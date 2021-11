Robert Lewandowski otrzymał nagrodę dla najlepszego strzelca 2021 roku podczas gali magazynu "France Football". Kulminacyjnym momentem ceremonii w Paryżu będzie ogłoszenie nazwiska laureata Złotej Piłki.

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska / YOAN VALAT / PAP/EPA

W tym roku kalendarzowym, licząc wszystkie rozgrywki, Lewandowski zdobył już 64 bramki. Natomiast w okresie, który brano pod uwagę - 54 (od 1 stycznia do 24 października).



W tej kategorii brano pod uwagę gole w rozgrywkach klubowych i reprezentacyjnych.



33-letni napastnik po raz kolejny został królem strzelców Bundesligi - z dorobkiem 41 goli, czym poprawił rekord słynnego Gerda Muellera, a także zapewnił sobie Złoty But, czyli nagrodę dla najskuteczniejszego piłkarza lig europejskich.



Jestem bardzo dumny, będąc tutaj. Prawie dwa lata po trudnym czasie, okresie pandemii. Bardzo cieszę się, że tutaj wróciłem. Zawsze w polu karnym jestem gotów strzelić gola. Dziękuję też moim trenerom i kolegom, bez nich to nie byłoby możliwe - przyznał Lewandowski, który podziękował również swoim bliskim za wsparcie.



Gala odbywa się w paryskim Theatre du Chatelet.