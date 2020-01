​Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem odbędzie się od piątku 24 stycznia do niedzieli 26 stycznia. Na piątek zaplanowano kwalifikacje do turnieju indywidualnego, w sobotę zawody drużynowe, a w niedzielę turniej skoków indywidualnych. Mamy dla Was bilety na tę imprezę! Sprawdź, jak je zdobyć!

