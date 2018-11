Xavi Hernandez zapowiedział, że po obecnym sezonie zakończy karierę. Były kapitan Barcelony, który od trzech lat gra w Katarze, chciałby w tym kraju rozpocząć karierę trenerską. "To mój ostatni rok. W styczniu będę miał 39 lat i myślę, że to odpowiedni moment, aby powiedzieć: do widzenia" - oświadczył.

Xavi Hernandez (zdj. arch.) /ROBIN TOWNSEND /PAP/EPA

