W Świdnicy odbyła się ceremonia startu Rajdu Świdnickiego-Krause! To początek tegorocznej rywalizacji w Mistrzostwach Polski.

Dziewięć odcinków specjalnych o długości ponad 119 kilometrów - tak przedstawia się trasa tegorocznego Rajdu Świdnickiego-Krause, który rozpoczyna rywalizację o tytuł Rajdowego Samochodowego Mistrza Polski.

Dziś kierowcy pokonują trzy odcinki specjalne. Sześć kolejnych - jutro.



Walka o zwycięstwo zapowiada się pasjonująco. Na liście startowej jest aż 11 kierowców dysponujących samochodami w najmocniejszej specyfikacji R5. W Skodzie Fabii ponownie rywalizuje wspomniany już Miko Marczyk. Na trasie widzimy też sporo koreańskich rajdówek. Na Hyundaia i20 R5 zdecydowali się w tym roku Zbigniew Gabryś, Łukasz Byśkiniewicz, Maciej Lubiak czy Czech Martin Vlcek. W takim samym aucie jedzie także debiutujący w samochodzie R5 Jacek Jurecki. W hyundaiu zobaczymy także wracającego na rajdowe trasy po dłuższej przerwie Sebastiana Frycza - wicemistrza kraju z 2003 roku. Ford Fiesta R5 to z kolei rajdówka, którą trasę Rajdu Świdnickiego chcą pokonać Tomasz Kasperczyk, Marcin Słobodzian, Jarosław Kołtun oraz Sylwester Płachytka. Łącznie na liście startowej we wszystkich kategoriach mamy aż 70 załóg.

Trasa I etapu / Materiały prasowe

Trasa II etapu rajdu / Materiały prasowe



Trasa Rajdu od lat jest bardzo podobna. W tym roku wzorem poprzednich sezonów nie będzie rewolucji. Jak zwykle największe emocje budzić będzie przejazd tzw. "patelni walimskich". To jeden z najbardziej kultowych odcinków specjalnych w Polsce. Kierowcy na "patelniach" zaprezentują się zarówno dziś, jak i w niedzielę. To może być kluczowy fragment rajdu, a na pewno najbardziej prestiżowy. Walim to dla rajdowców miejsce kultowe. Podobnie podchodzą do tego kibice, którzy tłumnie wypełniają miejsca wokół odcinków specjalnych w Walimiu.