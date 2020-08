Katowicka Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie środowej kraksy na finiszu pierwszego etapu 77. Tour de Pologne w Katowicach. Wypadek będzie badany pod kątem nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu holenderskiego kolarza Fabio Jakobsena oraz jednego z sędziów wyścigu.

Francuz Marc Sarreau po kraksie na mecie 1. etapu wyścigu kolarskiego Tour de Pologne z Chorzowa do Katowic / Andrzej Grygiel / PAP

Fabio Jakobsen doznał najpoważniejszych obrażeń - to m.in. urazy twarzoczaszki: okolic oczodołu, szczęki i żuchwy, a także stłuczenia klatki piersiowej.



W Szpitalu św. Barbary w Sosnowcu sportowiec przeszedł pięciogodzinną operację, po której jego stan oceniano jako ciężki, ale stabilny . Do piątkowego poranka ma być stopniowo wybudzany ze śpiączki farmakologicznej. W piątek lekarze mają przekazać nowe informacje o stanie jego zdrowia.



O wszczęciu prokuratorskiego śledztwa w sprawie wypadku poinformowała w czwartek wieczorem prok. Beata Książek-Nowicka z zespołu prasowego katowickiej prokuratury okręgowej. Dotychczas przesłuchano trzech świadków, wśród nich przedstawiciela organizatorów wyścigu. W toku postępowania przesłuchani zostaną kolejni świadkowie, analizowany będzie także gromadzony materiał dowodowy - powiedziała prokurator.



Już wcześniej katowicka policja zabezpieczyła materiał związany z wyścigiem i wypadkiem, m.in. dostępne nagrania kraksy oraz rowery zawodników. Śledczy będą teraz analizować materiały - nie tylko nagrania, ale także dokumentację związaną z organizacją wyścigu oraz dokumentację medyczną z leczenia poszkodowanych.



Śledztwo ma ustalić, czy spowodowanie obrażeń u kolarza i sędziego zostało przez kogoś zawinione, czy też było to efektem nieszczęśliwego wypadku. Zgodnie z art. 156 Kodeksu karnego, za nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi do trzech lat więzienia.

Tragiczny wypadek na mecie pierwszego odcinka