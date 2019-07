Kamil Majchrzak odpadł w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista, debiutujący w głównej drabince londyńskiego turnieju, przegrał z doświadczonym Hiszpanem Fernando Verdasco 4:6, 4:6, 4:6.

Kamil Majchrzak / PAP/EPA/WILL OLIVER /

Zajmujący 108. miejsce w rankingu ATP Majchrzak po raz drugi w karierze wystąpił w zasadniczej części wielkoszlemowych zmagań. W styczniowym Australian Open - tak jak i teraz w Londynie - przeszedł kwalifikacje, ale potem zatrzymał się na pierwszej rundzie. W Melbourne wygrał pierwsze dwa sety pojedynku z Japończykiem Kei Nishikorim, ale potem zaczął buntować się jego organizm i skreczował w piątej partii.

W poniedziałek 23-letni piotrkowianin zmierzył się z 13 lat starszym Verdasco, który jest 37. rakietą świata. Zawodnik z Półwyspu Iberyjskiego w głównej drabince Wielkiego Szlema startuje nieprzerwanie od Wimbledonu 2003. Może pochwalić się półfinałem Australian Open sprzed 10 lat, a na londyńskiej trawie najlepiej poszło mu w 2013 roku, gdy dotarł do "ósemki". W trzech ostatnich edycjach co prawda przegrywał tam mecze otwarcia, ale nieraz sprawiał kłopoty zawodnikom ze ścisłej czołówki.



Majchrzak, który w efektownym stylu przeszedł przez eliminacje, nie był w stanie zagrozić faworytowi. Leworęczny Hiszpan od początku grał w pełni skoncentrowany i po dwóch przełamaniach prowadził w pierwszym secie 4:1. Polak zdołał odpowiedzieć w tej partii tylko jednym "breakiem". W obu kolejnych partiach o porażce podopiecznego Tomasza Iwańskiego przesądziło jedno przełamanie. W drugiej odsłonie doszło do niego przy stanie 2:2, a w ostatniej w siódmym gemie. Piotrkowianin w trzeciej partii, przegrywając 4:5, obronił jeszcze cztery piłki meczowe, ale piątej szansy Hiszpan nie zmarnował.



Pierwsza w karierze konfrontacja tych tenisistów trwała godzinę i 48 minut. Verdasco posłał 12 asów, a Polak pięć. Zwycięzca miał wyraźną przewagę uderzeń wygrywających - zanotował ich 37 przy 24 po stronie Majchrzaka. Ten ostatni popełnił też więcej niewymuszonych błędów - 19 do 16.



W obecnej chwili Polak w wirtualnym rankingu ATP znajduje się na 98. pozycji. Taka lokata pozwoliłaby mu wystąpić bez kwalifikacji w wielkoszlemowym US Open.



Wcześniej w poniedziałek odpadła Iga Świątek (otrzymała tzw. dziką kartę na występ w turnieju głównym). Polka w pierwszej rundzie przegrała ze Szwajcarką Viktoriją Golubic 2:6, 6:7 (3-7).



Wynik meczu 1. rundy gry pojedynczej mężczyzn:



Fernando Verdasco (Hiszpania) - Kamil Majchrzak (Polska) 6:4, 6:4, 6:4