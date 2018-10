Choć zarówno trener reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek, jak i szkoleniowiec kadry Włoch Roberto Mancini zapewniają, że najważniejszy jest dla nich awans do mistrzostw Europy, to dzisiejsze spotkanie w ramach Ligi Narodów będzie miało dla ich zespołów spore znaczenie. Przede wszystkim stawką pojedynku jest drugie miejsce w grupie A3, a więc możliwość dalszej rywalizacji w rozgrywkach. Ponadto do tej pory obie drużyny - obie w trakcie budowy - raczej w Lidze Narodów zawodziły, więc wieczorem w Chorzowie powalczą również o obłaskawienie swoich kibiców. Początek meczu o 20:45 - już teraz zapraszamy Was na relację na żywo!

