Polska remisuje z Belgią meczu piłkarskiej Ligi Narodów w Brukseli. Bramkę dla biało-czerwonych zdobył w 28. minucie spotkania kapitan Robert Lewandowski - to jego 76. gol w drużynie narodowej. Belgia wyrównała wynik w 42. minucie. Bramkę strzelił Axel Witsel.

Eden Hazard, Piotr Zielinski i Grzegorz Krychowiak. / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA

Początek meczu był udany dla Polaków. W 27. minucie spotkana Zieliński wpadł w pole karne, podał do Szymańskiego, ten odegrał do Lewandowskiego. Kaptan polskiej reprezentacji uderzeniem z powietrza pokonał bramkarza Belgów - Mignoleta.

Trener Czesław Michniewicz zdecydował się na ustawienie z czterema obrońcami oraz jednym napastnikiem. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w bramce występuje Bartłomiej Drągowski.

Składy na mecz Belgia - Polska

Belgia: 12-Simon Mignolet - 19-Leander Dendoncker, 2-Toby Alderweireld, 5-Jan Vertonghen - 21-Timothy Castagne, 8-Youri Tielemans, 6-Axel Witsel, 11-Yannick Carrasco - 7-Kevin De Bruyne, 23-Michy Batshuayi, 10-Eden Hazard (kapitan).

Polska: 22-Bartłomiej Drągowski - 16-Robert Gumny, 15-Kamil Glik, 5-Jan Bednarek, 4-Tymoteusz Puchacz - 13-Jakub Kamiński, 6-Szymon Żurkowski, 10-Grzegorz Krychowiak, 20-Piotr Zieliński, 19-Sebastian Szymański - 9-Robert Lewandowski (kapitan).



Na inaugurację w grupie 4 dywizji A biało-czerwoni pokonali we Wrocławiu Walię 2:1, natomiast Belgia uległa u siebie Holandii aż 1:4.

Siedem zwycięstw Polski

Mecz Ligi Narodów w Brukseli jest 20. w historii spotkaniem piłkarskich reprezentacji Belgii i Polski. Bilans dotychczasowych jest bardzo wyrównany - biało-czerwoni odnieśli siedem zwycięstw, sześć razy padł remis i również sześciokrotnie górą byli Belgowie. Bilans bramkowy: 26-20 na korzyść Polski.

Po raz ostatni Polska i Belgia spotkały się w listopadzie 2007 roku i wówczas zespół trenera Leo Beenhakkera wygrał 2:0 po dwóch trafieniach Euzebiusza Smolarka i zapewnił sobie pierwszy w historii polskiego futbolu awans do mistrzostw Europy.



W pamięci kibiców najbardziej utkwiło jednak spotkanie z mundialu w Hiszpanii w 1982 roku, gdzie Polacy w drugiej rundzie wygrali 3:0. Hat-trickiem popisał się wówczas Zbigniew Boniek. Z kolei bezbramkowy remis z tym rywalem we wrześniu 1985 dał biało-czerwonym awans do mistrzostw świata w Meksyku.



Trzy gole strzelił Belgom także Janusz Żmijewski - 8 października 1967 roku w meczu eliminacji ME, który Polska wygrała w Brukseli 4:2 (czwartą bramkę dołożył Lucjan Brychczy).

Podopieczni Michniewicza zmierzą się w kolejnych meczach w sobotę z Holandią w Rotterdamie, a we wtorek ponownie z Belgią, ale w Warszawie.