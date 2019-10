W sobotni wieczór w Krakowie w okolicy kładki Bernatka odbył się pierwszy otwarty trening RMF4RT Gladiators. Bulwary Wiślane w otoczeniu Barki zamieniły się w prawdziwą arenę biegową oraz miejsce do ćwiczeń, gdzie każdy z uczestników, pod okiem wykwalifikowanych trenerów, mógł podnieść swoje umiejętności biegowe i sprawność fizyczną. Całość treningu zakończyła sportowa rywalizacja oraz integracja uczestników na Barce w klimacie Halloween.

​Wieczorny trening z RMF4RT Gladiators w sercu Krakowa / Materiały prasowe

Wieczorny trening przyciągnął wielu amatorów biegania i aktywności na świeżym powietrzu. Wśród uczestników byli zarówno wytrawni biegacze, jak i osoby, które w świecie sportu stawiają pierwsze kroki. Założeniem eventu była wspólna integracja i spędzenie czasu w sportowej miłej atmosferze.

Zajęcia rozpoczęły się w sobotę, o godzinie 18:00. Po krótkim zapoznaniu się z trenującymi i briefingu, przyszedł czas na rozgrzewkę, którą przeprowadziła Adriana Kolasa, jedna z trenerek RMF4RT Gladiators z Krakowa. Następnie uczestnicy wzięli udział w treningu obwodowym przygotowanym przez coacha RMF4RT Gladiators, Krzysztofa Chomicza - znanego i utytułowanego zawodnika biegów OCR. Moduł treningowy, dzięki urozmaiconym ćwiczeniom, miał charakter ogólnorozwojowy i był przygotowany dla każdego, bez względu na umiejętności i poziom zaawansowania. Na uczestników czekała seria ćwiczeń na skakance i kettlebells oraz burpeesy i planki. Zwieńczeniem pierwszej części była sprinterska, 400-metrowa pętla biegowa.

Drugi moduł poprowadził Krzysztof Bodurka - reprezentant kraju i kilkukrotny Mistrz Polski w biegach górskich. Trener RMF4RT Gladiators, po części teoretycznej, zaserwował uczestnikom kilkukilometrową pętlę biegową z podbiegami oraz ćwiczeniami ukształtowanymi na technikę biegania wokół Bulwarów Wiślanych.

Co prawda, w najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych startów, ale trenować trzeba regularnie, więc po to przyszłyśmy na Barkę -by szlifować formę do Runmageddonów i innych tego typu biegów - mówi Sonia, która na trening przyszła wraz z koleżanką Gabrysią - Trening okazał się naprawdę mocnym wyciskiem, ale było super - podsumowuje uczestniczka treningu wieczornego.

Wspólny trening zakończył się o godzinie 20:00 specjalnym wyzwaniem z nagrodami dla najlepszych. Uczestnicy rywalizowali ze sobą na 400-metrowym torze biegowym, na którym rozstawione zostały stacje z ćwiczeniami. Wygrywał ten, który zdołał pokonać cały tor w jak najkrótszym czasie. Najlepsi zostali nagrodzeni sprzętem sportowym ufundowanym przez firmę Hop-Sport. Po wyczerpujących ćwiczeniach przyszedł czas na wspólną integrację i odpoczynek na Barce ulokowanej na Wiśle w okolicy kładki Bernatka.

Dzisiejszy trening jest odbiciem tego, czym jest ekipa Gladiators - społecznością dla ludzi z pasją i energią, którzy lubią oderwać się od kanapy i zrobić wspólnie coś fajnego. Nie trzeba być profesjonalistą by do nas dołączyć i wspólnie robić ciekawe, sportowe akcje - mówi Rafał Płuciennik, pomysłodawca projektu RMF4RT Gladiators. Kolejny otwarty trening biegowy już pod koniec listopada. Liczymy, że na następnym treningu będzie nas jeszcze więcej! - dodaje.

