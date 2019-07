Reprezentacja Polski siatkarek w najbliższy weekend rozegra turniej kwalifikacyjny na letnie igrzyska olimpijskie Tokio 2020. Biało-czerwone zmierzą się z Portoryko, Tajlandią i mistrzyniami świata Serbią. Mamy dla Was zaproszenia ViP na te spotkania.

Radość zawodniczek reprezentacji Polski ze zdobytego punktu podczas meczu z Białorusią w towarzyskim turnieju siatkarek w Ostrowcu Świętokrzyskim / Piotr Polak / PAP

W dniach 2-4 sierpnia we wrocławskiej hali Orbita zostanie rozegrany interkontynentalny turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich Tokio 2020. To dla polskich siatkarek najważniejsza - obok mistrzostw Europy - impreza sezonu 2019.

Podopieczne trenera Nawrockiego zmierzą się kolejno z Portoryko (piątek, 2 sierpnia), Tajlandią (sobota, 3 sierpnia) oraz Serbią (niedziela, 4 sierpnia).

Najgroźniejszym rywalem będą reprezentantki Serbii - aktualne mistrzynie świata. Portoryko i Tajlandia to drużyny jak najbardziej w zasięgu Polek, choć trzeba pamiętać że reprezentacje te są wyżej od biało-czerwonych w rankingu FIVB.

Joanna Wołosz: Malwina Smarzek jest naszą główną bronią Zmagała się z kontuzją stawu skokowego. Teraz deklaruje, że z jej zdrowiem jest już wszystko w porządku. To doskonała wiadomość, bo Joanna Wołosz będzie bardzo potrzebna na turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk. Mecze z Portoryko, Tajlandią i bardzo mocną Serbią zostaną rozegrane już w ten weekend... czytaj więcej

Myślę, że nie możemy lekceważyć żadnego zespołu. Gramy najpierw z Portoryko. To zespół dość waleczny. Ma w swoich szeregach uznaną przyjmującą, grającą kiedyś w lidze włoskiej. Tajki natomiast grają specyficzną siatkówkę. Wydaje mi się, że po ostatnich meczach, które grałyśmy przeciwko Tajlandii, powinnyśmy być nastawione na zwycięstwo, bo wygrywałyśmy z nimi. No i później Serbia. Ale wydaje mi się, że z każdego meczu musimy wyciągać jak najwięcej i napędzać się na ten trzeci mecz. Mam nadzieję, że dwa pierwsze będą wygrane i w tym ostatnim będziemy już grały o kwalifikację - mówiła w rozmowie z naszym dziennikarzem Pawłem Pawłowskim Joanna Wołosz podstawowa rozgrywająca polskiej reprezentacji.

Awans na igrzyska uzyska jedynie zwycięzca tej imprezy. Pozostałe ekipy będą musiały liczyć na start w II etapie kwalifikacji w styczniu 2020 roku.

Szeroki skład kadry Polski kobiet na Turniej Kwalifikacyjny do IO Tokio 2020 we Wrocławiu

Klaudia Alagierska - ŁKS Commercecon Łódź, środkowa

Zuzanna Efimienko-Młotkowska - ŁKS Comercecon Łódź, środkowa

Martyna Grajber - KPS Chemik Police, przyjmująca

Agnieszka Kąkolewska - Pomì Casalmaggiore (Włochy), środkowa

Martyna Łukasik - KPS Chemik Police, atakująca

Paulina Maj-Erwardt - BKS Profi Credit Bielsko-Biała, libero

Natalia Mędrzyk - KPS Chemik Police, przyjmująca

Julia Nowicka - BKS Profi Credit Bielsko-Biała, rozgrywająca

Marlena Pleśnierowicz - KPS Chemik Police, rozgrywająca

Malwina Smarzek-Godek - Zanetti Bergamo (Włochy), atakująca

Maria Stenzel - Grot Budowlani Łódź, libero

Magdalena Stysiak - Grot Budowlani Łódź, atakująca

Kamila Witkowska - KS DevelopRes Rzeszów, środkowa

Joanna Wołosz - Imoco Volley Conegliano (Włochy), rozgrywająca

Aleksandra Wójcik - ŁKS Commercecon Łódź, przyjmująca

Katarzyna Zaroślińska-Król - KS DevelopRes Rzeszów, atakująca



Terminarz turnieju kwalifikacyjnego siatkarek do IO Tokio

2 sierpnia

Serbia - Tajlandia (piątek, godzina 17.00)

Polska - Portoryko (piątek, godzina 20.30)

3 sierpnia

Serbia - Portoryko (sobota, godzina 17.00)

Polska - Tajlandia (sobota, godzina 20.30)

4 sierpnia

Tajlandia - Portoryko (niedziela, godzina 17.00)

Polska - Serbia (niedziela, godzina 20.30).