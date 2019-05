To finał historyczny, bo po raz pierwszy rozgrywany na Zakaukaziu i po raz pierwszy z udziałem zespołów z tego samego miasta: w Baku londyńskie Arsenal i Chelsea walczą o triumf w Lidze Europejskiej!

Zawodnik Arsenalu Pierre-Emerick Aubameyang (wyżej) i gracz Chelsea Andreas Christensen w meczu finału Ligi Europejskiej na Stadionie Olimpijskim w Baku / MAXIM SHIPENKOV / PAP/EPA

Dla Arsenalu stawka pojedynku jest podwójna: "Kanonierzy" walczą nie tylko o trofeum, ale i o prawo gry w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów. Triumfator Ligi Europejskiej automatycznie otrzymuje bowiem prawo występów w kolejnym sezonie w fazie grupowej Champions League. Chelsea już sobie taką możliwość zapewniła: dzięki zajęciu trzeciego miejsca w angielskiej ekstraklasie. Arsenal był w rodzimej lidze dopiero piąty, więc tylko triumf w Baku utorowałby mu drogę do najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych.

Ze słów trenera piłkarzy Arsenalu Unai Emery'ego wynikało jednak, że takie osiągnięcie jest dla niego drugorzędne w stosunku do zdobycia trofeum w stolicy Azerbejdżanu.

Pierwszym celem jest wygranie Ligi Europejskiej. O to samo walczy Chelsea. To pierwsza sprawa. A potem drugą możliwością jest wejście do Ligi Mistrzów - zapewniał Hiszpan na przedmeczowej konferencji prasowej.

Szkoleniowiec Chelsea Maurizio Sarri podkreślał z kolei, że ma "do dyspozycji 20-22 wspaniałych chłopaków i wspaniałych zawodników" i "jeśli w środę wygramy, ten sezon będzie fantastyczny".

W dwóch ligowych potyczkach dzisiejszych finalistów LE w ostatnim sezonie górą byli ich gospodarze. Z kolei w rywalizacji międzynarodowej te londyńskie ekipy walczyły poprzednio w 2004 roku: wówczas dwumecz w ćwierćfinale Champions League rozstrzygnęła na swą korzyść Chelsea.